Bon plan 20 Go à moins de 10 €/mois chez Sosh

En ces périodes de fêtes, Sosh offre un forfait mobile sans engagement de 20 Go pour seulement 9,99 €/mois. Une offre adéquate pour les utilisateurs peu gourmands en données mobiles. Comme tous les forfaits mobiles, d’autres avantages accompagnent ce plan.

Un forfait sans engagement

Le premier avantage de l’offre Série Limitée 20 Go de Sosh est l’absence d’engagement lors de la souscription. Ensuite, vous disposerez des appels et des SMS/MMS illimités en France, comme la plupart des forfaits mobiles de Sosh.

Le volume de 20 Go est disponible sur un réseau 4G depuis la France métropolitaine. Une fois ce seuil dépassé, le débit de votre connexion diminuera.

En cas de voyage en Europe ou dans les DOM, vous bénéficierez des appels (3 h maximum/appel) et des SMS/MMS illimités vers ces régions et la France. Le volume d’internet disponible sera de 10 Go dans ces endroits. Pour les zones Europe et DOM concernés, vous pouvez consulter une liste exhaustive sur le site.

Le tarif de 9,99 €/mois sera uniquement valable pour une souscription avant le 27 décembre 2021, à 9 h du matin. Pour les clients mobiles Orange ou Sosh en changement d’offre, ce plan ne sera pas disponible.

Les autres forfaits « Série Limitée »

Sosh propose une variété de choix de volume internet disponible pour son forfait sans engagement. En effet, les « Série Limitée » vont de 20 Go à 100 Go, en passant par le 50 Go de données internet disponibles.

Vous pourrez donc choisir la formule adaptée à vos besoins. Chaque forfait possède sa date limite de souscription pour bénéficier des tarifs promotionnels. Ainsi, vous aurez jusqu’au 10 janvier 2022 pour profiter de 50 Go (12,99 €/mois) et de 100 Go d’internet (15,99 €).

Bien évidemment, vous bénéficierez également des avantages disponibles avec le forfait 20 Go. La différence se situe dans le volume de données disponibles en cas de voyage en Europe ou en DOM. Ainsi, vous disposerez de 12 Go avec le forfait 50 Go, et de 15 Go pour le forfait 100 Go.

Conclusion

Les forfaits sans engagement ont l’avantage de permettre une résiliation à une offre à tout moment, sans pénalité. Chez Sosh, il s’agit des « Série Limitée ». Vous pourrez donc choisir le plan qui vous convient le mieux, sans avoir à craindre un abonnement forcé sur le long terme.