Le Samsung Galaxy Z Fold 3 bientôt disponible

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 devrait sortir ce 27 août 2021. Après différentes fuites sur ses caractéristiques, les informations sur ce smartphone pliable restent donc sans surprise. Ce modèle veut relancer la marque coréenne sur le marché des appareils pliables.

Les caractéristiques et les nouveautés

Ce modèle se place comme le successeur du Samsung Galaxy Z Fold 2. Il reprend donc le design de ses ainés. Vous serez familier avec la charnière verticale pour plier l’écran vers l’intérieur, à l’horizontale. Le Galaxy Z Fold 3 peut s’utiliser comme un smartphone classique ou une tablette. Pour ce second usage, vous déplierez votre appareil.

Les dimensions du modèle sont de 67,1 x 158,2 x 16 mm en mode smartphone. Pour le mode tablette, vous aurez les mesures suivantes : 128,1 x 158,2 x 6,4 mm.

La dalle principale propose un écran Dynamic AMOLED 2X de 7 pouces. Elle présente une définition de 2208 x 1768 pixels avec un taux de rafraichissement à 120 Hz. L’écran externe pour la version mobile est de 6,23 pouces avec une définition de 2268 x 832 pixels.

La principale nouveauté sur l’écran concerne la caméra selfie. Ce dernier devient invisible en se dissimulant directement sous l’écran. L’autre nouveauté concerne la compatibilité du S-Pen avec ce modèle.

Les performances et l’autonomie

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 se classe dans la catégorie ultra premium. Il propose donc des composants adaptés. Le smartphone Android embarque le processeur Snapdragon 888 en 5 nm, compatible avec le 5G. Samsung délaisse donc le SoC Exynos pour ce modèle.

Le smartphone pliable se déclinera en une seule variante. Vous aurez un modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de ROM. L’emplacement de carte microSD reste absent pour le moment.

L’appareil photo propose 3 capteurs avec 12 MP chacun. Le capteur de selfie est de 16 MP (contre 10 MP pour le modèle précédent).

Une batterie de 4400 mAh alimentera ces performances. Celle-ci se veut moins énergivore (25 % de moins) que son prédécesseur. Elle est compatible avec une charge filaire jusqu’à 25W, 11W pour la charge induction, et 4,5W pour le sans fil inversé.

Conclusion

Le prix annoncé est de 1799 € (version 256 Go) et de 1899 € (version 512 Go). Des tarifs onéreux, mais moins chers par rapport à l’annonce du Z Fold 2. Les précommandes en Corée du Sud dépassent déjà les 150 000, et l’entreprise s’attend à atteindre les 400 000 bientôt.