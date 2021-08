Lycamobile Forfait 100GO en promo à 50% de réduction

Rate this post

Le Forfait Mobile Lyca XL 100 go s’adresse surtout aux personnes qui réalisent beaucoup d’appels à l’étranger. Ce forfait inclus un offre flash permettant de passer des appels internationaux vers des numéros fixes ou mobiles. Cet opérateur téléphonique se spécialise dans les abonnements mobiles sans engagement en proposant des cartes prépayées. L’offre de Lycamobile est très économique et très pratique grâce à une carte SIM gratuite. Le choix de l’abonnement ou de crédit de communication dépendra de vos besoins. Puisqu’il s’agit d’une prestation sans engagement, vous pouvez tout arrêter au moment où vous le souhaitez.

Une offre illimitée à partir de 24,99€

L’offre forfait LYCA XL 100 Go fait partie des dernières propositions de l’opérateur. Ce forfait comprend des appels nationaux illimités avec un Roaming vers l’UE et les USA. Cette offre est accessible à partir de 24,99€. Elle comprend également 100go d’internet par mois depuis la France, des SMS illimités dans toute la France. Les anciens clients et les nouveaux peuvent accéder à cette offre en toute simplicité.

Une carte SIM gratuite pour 50 pays de destination

Le forfait de Lyncamobile est disponible dans 50 pays : Australie ,Autriche , Belgique ,Bulgarie ,Brésil ,Canada ,Chine ,Croatie ,Chypre, République Tchèque , Danemark ,Estonie , Îles Féroé ,Finlande Guyane Française , Allemagne, Grèce , Guadeloupe Hong-Kong , Hongrie, Islande ,Inde ,Indonésie ,Irlande ,Italie ,Japon ,Lettonie ,Lituanie ,Luxembourg , Malaisie ,Ile de Mayotte , Martinique ,Mongolie , Pays-Bas, Nouvelle Zélande ,Norvège ,Pologne ,Portugal , Ile de la Réunion ,Roumanie , Singapour ,Slovaquie ,Slovénie , Corée du Sud ,Espagne ,Suède ,Suisse ,Thaïlande , Royaume-Uni et Etats-Unis. La carte SIM reste gratuite quel que soit le pays de destination de l’appel.

Où se procurer une carte prépayée Lycamobile ?

Vous avez plusieurs possibilités de rechargement pour votre SIM Lycamobile. L’opérateur travaille avec des partenaires un peu partout en France pour déployer son service. Ces boutiques spécialisées commercialisent des cartes SIM et des recharges. La plupart des supermarchés français en vendent également. Vous n’aurez pas de mal à en trouver à tout moment, car l’opérateur approvisionne constamment ses kiosques. Darty, géant casino, Darty et beaucoup de bureaux de tabac en vendent régulièrement. Si vous n’avez pas le temps de parcourir les boutiques spécialisées, vous pouvez également recharger votre carte SIM en ligne. Votre forfait arrivera directement sur votre carte SIM juste en quelques clics.