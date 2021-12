Snapdragon 8 Gen 1 : sur quels smartphones sera-t-il présent ?

Rate this post

Après le Snapdragon Tech Summit, nous pensions que le Xiaomi 12 serait le premier appareil à embarquer la nouvelle puce de Qualcomm. La liste des smartphones confirmés dit autre chose. En effet, nous savons à présent les premiers modèles à embarquer le Snapdragon 8 Gen 1.

Les appareils annoncés

Le Snapdragon 888 était la puce premium de Qualcomm. Il équipait donc les smartphones de la même catégorie durant l’année 2021. Précédemment appelé « Snapdragon 898 », le Snapdragon 8 Gen 1 sera le successeur de ce processeur. Il équipera donc les modèles premiums des constructeurs, et ces derniers ont déjà annoncé les appareils en question.

Motorola Edge X30

Si nous avons toujours évoqué le Xiaomi 12 comme le premier appareil à s’équiper du Snapdragon 8 Gen 1, l’annonce de Motorola change la donne. En effet, le Motorola Edge X30 sera le premier smartphone à intégrer la nouvelle puce de Qualcomm.

Annoncé le 9 décembre 2021, il devancera donc le Xiaomi 12. Le Motorola Edge X30 a pour ambition de propulser la marque au-devant de la scène (à nouveau). Ainsi, nous devrons retrouver des caractéristiques dignes de la concurrence : une dalle OLED à 144 Hz, un capteur selfie avec 60 MP, un capteur grand-angle et ultra grand-angle de 50 MP chacun.

Uniquement annoncés en Chine, nous ne savons pas encore si cet appareil arriverait jusqu’à nos frontières.

Xiaomi 12

Contrairement au Mi 11, le Xiaomi 12 sera peut-être le second appareil à s’équiper du nouveau processeur Snapdragon. Annoncé le 12 décembre 2021 (soit 3 jours après Motorola), l’appareil premium du constructeur chinois reprendra la charge très rapide de 120W.

Nous retrouverons également l’écran de 120 Hz et un bloc photo composé de trois capteurs de 50 MP. Nous avons déjà d’ailleurs évoqué les rumeurs et la possible fiche technique de cet appareil ici.

Après l’annonce de Motorola et l’affirmation du CEO de Xiaomi, nous ne savons pas encore si le Xiaomi 12 sera le premier ou le second smartphone à s’équiper de la nouvelle puce. Si tel est le cas, cela impliquerait une annonce anticipée de la part du constructeur.

Realme GT 2 Pro

Encore sans date précise, le Realme GT 2 Pro devraient sortir également en décembre 2021. Le successeur du Realme GT s’équiperait de la puce la plus performante de Qualcomm. Cet appareil va donc se placer dans la catégorie premium, une montée en gamme pour Realme.

Cette ascension signifie des améliorations considérables. Outre la nouvelle puce de Snapdragon, nous devrons donc retrouver un écran AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. La charge rapide de 125W (la plus puissante sur le marché) sera aussi présente. Un stabilisateur optique améliorerait les performances du capteur principal de 50 MP.

Oppo Find X4 Pro

L’Oppo Find X4 Pro est le successeur du performant Oppo Find X3 Pro. Ce smartphone devrait faire l’objet d’une annonce officielle durant le premier trimestre de 2022. Cependant, les habitudes de la marque nous laissent penser au mois de mars, comme pour les précédents modèles.

Peu ou presque rien n’a fuité de l’Oppo Find X4 Pro. Les rumeurs annonceraient une charge rapide de 80W, et des capteurs photos de 50 MP pour le grand-angle l’ultra grand-angle. Il faudra attendre un peu avant d’en savoir plus.

OnePlus 10 Pro

Le OnePlus 10 Pro a déjà fait l’objet de fuites concernant sa fiche technique, comme nous l’avons déjà indiqué dans cet article. Une annonce attendue entre mars et avril 2022, les OnePlus Series seront encore une fois dans la catégorie premium avec une version Pro.

Pour l’instant, les fuites concernent uniquement le OnePlus 10 Pro. Le OnePlus 10 reste encore un mystère entier. Nous ne savons donc pas si ce dernier s’équipera également du Snapdragon 8 Gen 1.

Les autres constructeurs et Samsung

D’autres constructeurs vont également s’équiper de la nouvelle puce Snapdragon. Parmi eux, nous pouvons citer avec certitudes Sony, les appareils du groupe iQOO (Vivo), Nubia ou encore ZTE. Les autres marques comme Redmi, Sharp, Honor, Black Shark devront aussi suivre le mouvement.

Le nom absent est celui de Samsung. La firme sud-coréenne reste silencieuse sur le futur processeur de son Galaxy S22. D’autant plus que la marque est un des partenaires de Qualcomm depuis des années. Peut-être que Samsung va réitérer sa politique de sélection de marchés. En effet, nous avons déjà vu des Galaxy équipés d’une puce Snapdragon pour un continent, contre l’Exynos pour un autre.

Conclusion

La fin de l’année 2021 s’annonce riche en annonces de la part des constructeurs. Ces derniers vont présenter leurs nouveaux fers de lance pour 2022, équipés des processeurs les plus performants sur le marché. Nous observerons également le duel entre le Snapdagon 8 Gen 1 et la nouvelle puce premium de MediaTek (Dimensity 9000).