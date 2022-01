Xiaomi 12 Pro : les performances de géants dans une taille plus réduite

Rate this post

Le Xiaomi 12 Pro privilégie la performance au détriment du design. En effet, Xiaomi utilise un processeur haut de gamme pour améliorer les fonctionnalités et la praticité de cette version. En revanche, la partie coquette du produit commercialisé devient moins imposante.

Une taille revue à la baisse

Xiaomi réduit la taille générale de son smartphone pour faciliter sa prise en main. La composition de base de cet appareil reste la plastique. Cependant, il existe 2 versions du Xiaomi 12 Pro.

Celle en verre demeure la plus lourde avec ses 205 grammes, avec les dimensions de 163,6 mm de hauteur, 74,6 mm de largeur et une épaisseur 8,16 mm. Le modèle en cuir vegan pèse 204 grammes avec les mensurations de 163,6x746x8,66mm. Les coloris disponibles sont le noir, le vert, le bleu et le rose.

L’écran connaît également une réduction au niveau de sa taille : 6,73 pouces. La définition est de 3200×1400 pixels. Dotée d’une technologie AMOLED E5, la consommation d’énergie peut baisser significativement. Quant à la fréquence d’affichage, elle atteint 120 Hz et est adaptative grâce au LTPO 2.0.

Capacité et performance

Le processeur Snapdragon 8 Gen1 est couplé avec 8 Go ou 12 Go de RAM, selon la configuration choisie. Il s’agit du nouveau SoC de Qualcomm. Outre les performances, il améliore considérablement la qualité audio et graphique comparée au Snapdragon 888.

Il joue également un rôle important dans le rafraîchissement instantané de votre écran. Il permet une connexion en 5G avec jusqu’à 10 Gbits par seconde descendant et 3,5 Gbits par seconde montant. La fréquence du processeur affiche 3.00 GHz avec une finesse de gravure de 4 nm.

La batterie contient uniquement un seul groupe de cellules avec une capacité de 4600 mAH. Celle-ci est compatible avec une charge ultra-rapide de 120W. La batterie peut atteindre sa charge complète en moins de 30 minutes. Le test d’autonomie a été effectué avec l’écran allumé. Le résultat est de 7 à 8 heures.

L’appareil photo comporte 3 modules de 50 MP et d’une caméra selfie de 32 MP. Le capteur principal est un objectif Sony IMX70 à large ouverture de f/1,9. Celui-ci offre une imagerie de grande taille et de bons rendus même en faible luminosité. Le grand-angle et le téléobjectif renforcent la qualité des prises.

Concernant les prix de l’appareils, nous avons la grille suivante :

8 + 128 Go : 4699 yuans (environ 651 €). 8 + 256 Go : 4999 yuans (environ 692 €). 12 + 256 Go : 5399 yuans (environ 748 €).



Ces tarifs évolueront une fois le smartphone arrivé sur le marché européen.

Conclusion

Xiaomi mise beaucoup sur ses innovations pour optimiser la qualité des fonctions du Xiaomi 12 Pro. Il s’agit toutefois des premières déclinaisons de l’appareils. Nous attendons encore la sortie des gammes Ultra et T au cours de cette année.