Les smartphones les mieux notés lors du CES 2022

Les smartphones font partie des produits électroniques et technologiques. Ainsi, les constructeurs profitent du CES 2022 pour exposer leurs prochains appareils, ou encore leurs dernières innovations dans le secteur.

L’officialisation du Samsung Galaxy S21 FE

Le Samsung Galaxy S21 FE (ou Fan Edition) est le mieux noté lors du CES 2022. Selon les votes, il représente le meilleur rapport performance/prix par rapport aux autres concurrents.

Conçu à partir du Galaxy S21, il présente quelques différences pour se distinguer. Avec le Snapdragon 888 et 6/8 Go de RAM, il affiche un prix de 699 $. Cela est possible en faisant des compromis sur d’autres aspects de l’appareil, dont la qualité photo.

Parmi ses caractéristiques propres, sa batterie de 4500 mAh a une plus grande capacité que celle du S21. Un écran plus large et le système Android 12 natif complèteront la fiche du smartphone tant attendu.

Le OnePlus 10 Pro à peine dévoilé

Le OnePlus 10 Pro devait être entièrement dévoilé lors du CES 2022. Cependant, la firme renonce à une participation physique. En conséquence, la présentation du smartphone est repoussée. Toutefois, la marque annonce son prochain porte-étendard.

OnePlus dévoile à peine le OnePlus 10 Pro durant l’évènement. D’ailleurs, la firme ne laisse filtrer aucune information à part le visuel sur l’appareil, la présence du SoC Snapdragon 8 Gen 1, et les nouveaux capteurs. Mais le smartphone figure encore parmi les mieux notés.

L’entrée de gamme 5G avec le TCL 30V

L’exposition de TCL intéressé par la présence du TCL 30 V. Ce smartphone d’entrée de gamme possède en effet un atout de taille dans sa manche : la compatibilité avec le réseau 5G. Il sera donc une bonne porte d’entrée pour les consommateurs à budget réduit de profiter de la vitesse de la connexion très haut débit.

Pour compléter la fiche technique, nous retrouvons le processeur Snapdragon 480, avec 4 Go de RAM, 128 Go de stockage et 3 capteurs photo.

Le Nokia G400 : du 120 Hz et du 5G

À l’instar du modèle de chez TCL, Nokia propose aussi une porte d’entrée au réseau 5G pour les petits budgets. En effet, le Nokia G400 est compatible avec le 5G. Son écran de 6,6 pouces rafraichi à 120 Hz fait également partie de ses arguments.

Avec un prix de 239 $, le smartphone embarque une batterie de 5000 mAh. Il pourrait bien s’agir d’un concurrent sérieux sur ce segment du marché.

Conclusion

D’autres modèles et concepts de smartphones ont été présentés lors du CES 2022. Notre sélection concerne uniquement les mieux notés durant le salon. Si vous avez d’autres appareils qui devraient figurer sur la liste, faites-le-nous savoir.