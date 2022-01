Bon plan forfait de 80 Go à 8,99 € chez Cdiscount Mobile 

Rate this post

Dès maintenant et jusqu’au 11 janvier 2022, vous pouvez profiter d’un forfait de 80 Go à moins de 10 €. Cette offre vous permet de bénéficier, outre la connexion internet, d’appels et divers autres services. En même temps, vous économisez 6 € par mois pendant 1 an.

Que propose le forfait de 80 Go ?

CDiscount Mobile affiche le prix exceptionnel de 8,99 € par mois pour son forfait de 80 Go. Vous payerez ce tarif pendant 12 mois. Le tarif normal de 14,99 € par mois s’appliquera ensuite après cette période. Ce prix inclut divers services complémentaires. Découvrez en détail le contenu de cette offre sur le réseau 4G si vous vous trouver en France métropolitaine :

Appels illimités

SMS et MMS illimités

80 Go de connexion internet

Si vous devez sortir de la France métropolitaine pour les autres pays de l’Union européenne ou de la France d’outre-mer (DOM), vous pouvez également bénéficier des services :

Appels illimités vers l’Europe, les DOM et la France.

SMS et MMS illimités

10 Go de connexion internet. Au-delà de cette limite, Cdiscount facture votre consommation.

VOIR L'OFFRE CDISCOUNT MOBILE 80GO EN PROMO

Comment bénéficier et utiliser ce bon plan de Cdiscount ?

Pour souscrire à l’offre, vous aurez à remplir le formulaire en ligne pour valider l’achat de votre panier. On vous demandera la date à laquelle vous souhaitez activer votre offre. Votre IBAN et votre pièce d’identité compléteront ses informations.

Une fois votre demande validée, vous passerez ensuite à l’achat de votre carte SIM. Cette dernière coûte 10 €. Cdiscount peut vous l’expédier à l’adresse indiquée dans la commande en 48h. Vous pouvez ainsi l’activer à la date prévue sans aucune autre procédure. La carte SIM s’avère compatible à tous les téléphones.

En Europe et les DOM, vous pouvez utiliser votre forfait comme si vous vous trouviez en France, à l’exception de l’enveloppe internet qui se limite à 10 Go. Les appels, les SMS et les MMS fonctionnent sans aucune charge supplémentaire.

Si mensuellement vous avez une consommation moyenne de moins de 50 Go d’internet, une autre alternative similaire peut vous intéresser. Il s’agit de l’offre 40 Go à moins de 10 €. Pour 9,99 € par mois, Cdiscount Mobile, met à votre disposition ce volume de données en France et vos appels restent illimités, tout comme les SMS et les MMS. En cas de déplacements en Europe ou les DOM, vous bénéficiez d’une enveloppe internet de 10 Go. Cette offre de 9,99 € reste valide même au-delà de 12 mois.

Conclusion

Cdiscount commence son année avec de bons plans valables pour tout achat jusqu’au 11 janvier 2022 inclus. Avec moins de 10 €, ces forfaits vous permettent de communiquer facilement et sans engagement via internet, grâce aux appels ou par SMS et MMS.