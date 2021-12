Holiday’s promo 2021 : remises x2 chez Samsung en cette fin d’année !

Rate this post

Jusqu’au 26 décembre, Samsung met non seulement ses produits en promotions, mais propose également une réduction supplémentaire en cas d’achat de 3 articles. Cela s’applique sur toutes les marchandises disponibles sur Samsung Store. Pour vous aider à faire vos achats de Noël, nous avons effectué une sélection des meilleurs plans smartphones.

Galaxy Z Fold 3 5G version 512 Go

Le Galaxy Z Fold 3 5G affiche un prix unique durant l’évènement. Le tarif sera le même pour la version avec 256 Go de stockage, et 512 Go. Ainsi, vous observerez un prix de 1 799 €, soit une économie de 100 € sur le modèle supérieur. Vous avez le choix entre les différents coloris du smartphone. Le noir, le vert et l’argent sont encore disponibles en stock.

Le smartphone pliable de la marque sud-coréenne est à la fois puissant et robuste. En effet, il embarque le processeur Snapdragon 888, couplé avec 12 Go de RAM. Il est également étanche. La présence du S Pen, combinée avec l’écran pliable de 7,6 pouces, améliore grandement la productivité.

Les Samsung Galaxy S21 series

160 € sur le Galaxy S21 Ultra 5 G Phantom Black (128 Go et 512 Go)

Le très haut de gamme des smartphones Samsung est également en promotion. Vous pourrez économiser 160 € sur l’achat du modèle avec 128 Go et 512 Go de stockage, dans sa couleur noire. Le prix est de 1 099 € pour la configuration de base, et 1 279 € pour la configuration la plus performante.

Le S21 Ultra 5G se caractérise particulièrement par sa performance et son design original. Il embarque le processeur maison Exynos 2100, couplé avec 12 Go (avec 128 Go de stockage) ou 16 Go (avec 512 Go de stockage). La puissance est au rendez-vous.

Le capteur principal de 108 MP offre des photos de très hautes qualités. Le smartphone possède également un zoom 100x (Space Zoom), et un zoom optique 10x. Vous pouvez enregistrer vos photos et vos vidéos avec la résolution 8K sans problème.

Galaxy S21+ 5G

Le Galaxy S21+ 5G est un cran en dessous de la version Ultra. Une remise de 160 € s’applique également sur ce modèle, sur toutes les configurations et les coloris. Le prix est de 899 € avec 128 Go de stockage, et 949 € avec 256 Go.

Le S21+ profite également du même design que la version Ultra. Les caractéristiques restent à peu près similaires (étanchéité, processeur, apparence, écran AMOLED 120 Hz). La différence réside dans le RAM disponible qui sera de 8 Go.

La seconde différence concerne le bloc photo. Le capteur principal descend à 12 MP, accompagné d’un téléobjectif de 64 Go. Cela offre tout de même des clichés d’excellentes qualités.

Galaxy S21 5G

La version de base de la série Galaxy S21 affiche une réduction de 110 € sur ses deux configurations (128 Go et 256 Go). Vous pouvez encore acheter le smartphone avec le coloris de votre choix.

Le prix pendant cette période est de 749 € et de 799 € pour la configuration avec 128 Go et 256 Go de stockage. Équipé du processeur Exynos 2100, il est couplé avec 8 Go de RAM.

Le Galaxy S20 FE

Le Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) est un compromis entre la performance du S20 et un tarif plus abordable. Avec une réduction de 160 € sur le prix initial, il affiche actuellement 599 € pour la version 128 Go, et 669 € pour la version 256 Go.

Parmi ses atouts, vous trouverez son écran fluide et bien calibré (AMOLED FHD+, 120 Hz, 6,5 pouces) et son capteur principal. Ce dernier produit des photos de très bonne qualité. Cette version du Galaxy S20 possède également une solide autonomie, un défaut souvent rencontré sur les modèles haut de gamme du constructeur.

Tous les coloris du S20 FE sont encore disponibles.

Le milieu de gamme Galaxy A52s 5G

Cette promotion concerne l’unique milieu de gamme parmi les smartphones de la marque. Nous avons déjà évoqué le Galaxy A52s 5G dans cet article.

La promotion x2 : une réduction de 15 % pour l’achat d’un pack

Durant les promos Holidays, Samsung vous permet d’acheter vos produits sous forme de pack. Il s’agit d’une combinaison d’au moins deux produits de la marque. Une réduction progressive s’appliquera alors sur la totalité de vos achats.

Pour un deuxième produit acheté, le magasin vous offre 10 % de remises sur la totalité de votre panier. Le troisième produit vous donnera 15 % de remises.

Le plus grand avantage consiste dans la composition de votre pack. En effet, vous pouvez entièrement le personnaliser. Il est donc possible de choisir parmi les différentes catégories de produits du constructeur, à savoir les smartphones, les téléviseurs, les tablettes, les objets connectés, les barres de son et projecteurs, les moniteurs, et l’électroménager.

Bien que Samsung dispose de différentes catégories de produit, nous nous concentrons uniquement sur notre domaine (les smartphones). Cependant, vous pourrez consulter le site de la marque pour trouver les promotions sur les autres articles pour constituer votre pack Noël.