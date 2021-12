Xiaomi : innover pour une batterie compacte et plus performante ?

Rate this post

Xiaomi figure déjà parmi les pionniers en termes de batterie pour les smartphones avec sa charge ultra rapide de 120W. La marque continue d’innover en améliorant la capacité des batteries. Une bonne nouvelle donc pour les utilisateurs, car cela signifie plus d’autonomie.

Plus petite, mais une augmentation de l’autonomie

La nouvelle technologie présentée par Xiaomi consiste à produire une batterie encore plus puissante, mais de taille réduite. En effet, cette nouvelle batterie est bien plus compacte que les modèles précédents.

Portant le titre de « High-Silicon battery », Xiaomi propose un accumulateur ayant trois fois plus de silicium par rapport aux batteries au lithium classique. Le constructeur combine cette technique avec une configuration permettant de diminuer l’espace occupé par les circuits de commande.

Cette nouvelle technologie offrira un gain de 10 % de capacité pour un accumulateur d’ancienne génération pour les mêmes dimensions. Pour illustrer cette prouesse, une batterie de 5000 mAh peut donc avoir une capacité de 5500 mAh, sans avoir à augmenter la taille de votre smartphone.

Selon la marque, cette solution améliorera l’autonomie des smartphones de 100 minutes supplémentaires. Cela représente un peu moins de deux heures au total.

L’avantage de cette innovation

Les constructeurs rencontrent un problème de taille avec la batterie. En effet, s’ils veulent proposer des composants très performants, les smartphones deviendront encore plus imposants. Ces appareils ne tiendront donc plus dans nos mains ni dans nos poches.

La taille permettant un compromis d’avoir un accumulateur performant avec des composants (modules photos, etc.) de qualité est de 6,67 pouces en moyenne. La batterie occupe une bonne partie de cet espace, à elle toute seule.

Cette trouvaille de Xiaomi arrive donc comme une révolution permettant de surpasser ce problème majeur. D’ici la production et le déploiement de cette technologie, nous devrons retrouver des smartphones assez similaires que les produits actuels.

À quand le déploiement ?

Xiaomi équipe ses appareils haut de gamme avec ses nouvelles trouvailles, comme pour le cas du Xiaomi 11 T Pro (la charge rapide de 120W). Le Xiaomi 11 Ultra était également le premier à embarquer la nouvelle batterie issue des voitures électriques.

Toutefois, nous ne devrions pas retrouver cette nouvelle batterie avant 2023. En effet, le constructeur prévoit le lancement de la production durant le second semestre de 2022. L’objectif étant d’en équiper les prochaines générations de smartphones. Nous devrions donc le retrouver dans le Xiaomi 13, et non le Xiaomi 12.

Pour rappel, le constructeur a également présenté une technologie de charge ultra rapide de 200W. Cela permettrait de recharger entièrement votre smartphone en seulement 8 minutes. Cette innovation reste encore indisponible pour l’instant. Nous n’avons aucune date pour son déploiement.

Conclusion

Xiaomi reste au front de l’innovation pour les smartphones. La marque avait également présenté une technologie de refroidissement au cours de cette année. Une nouvelle batterie, la charge ultra rapide, le LiquidCool : le constructeur promet une révolution une fois ces technologies déployées.