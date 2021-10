Rate this post

Xiaomi 11T Pro 5G : Test et avis

Lancé le 15 septembre 2021, le Xiaomi 11T et 11T Pro sort pour se placer dans le haut de gamme de la marque chinoise. Le modèle 11T Pro va se placer comme concurrent direct de l’iPhone 12 Mini, du Google Pixel 5 et du OnePlus 9 entre autres. Mais ce smartphone en vaut-il la peine ?

Présentation

Xiaomi propose une version « T » de ses smartphones depuis un certain temps. Ces derniers apparaissent en général six mois après le lancement du modèle standard. Les Xiaomi « T » ont pour critères d’êtres plus abordables que la version de base. Cette réduction de coût est possible grâce à un ajustement des performances techniques de l’appareil pour obtenir un très bon rapport qualité/prix.

Xiaomi 11T et 11T Pro sont les versions « T » du Mi 11. Cette dénomination intervient après la décision de la marque d’abandonner la marque « Mi » pour utiliser uniquement « Xiaomi ». Le Xiaomi 11T Pro (et non Xiaomi Mi 11T ni Mi 11T Pro donc) est le nouveau haut de gamme de la marque, en attendant la sortie du Xiaomi 12.

Ce smartphone des séries « T » embarque donc des caractéristiques d’un appareil haut de gamme, à un tarif plus accessible. Le 11T Pro sera ainsi une version premium du 11T. Ces deux smartphones sont actuellement les flagships du constructeur chinois.

Le design et la prise en main

Le Xiaomi 11T Pro reprend la base du Mi 10T Pro. Nous retrouvons donc l’écran plat, les bordures effilées et arrondies. Un poinçon sur l’écran sert de logement pour la caméra frontale. Le bloc recevant les capteurs dorsaux est rectangulaire. Cette proéminence cause un léger problème de position lorsque nous laissons le téléphone sur une surface plane.

Les dimensions sont de 164,1 x 76,9 x 8,8 mm. Le 11T Pro est un peu imposant. Il affiche un poids de 204 g. Le modèle reprend le châssis en alu avec les deux faces protégées par du Corning Gorilla Glass pour éviter les rayures. Cela offre un rendu miroitant pour le dos, mais ce dernier capte facilement les empreintes et la poussière.

Le profil inférieur sert à accueillir l’emplacement du Dual SIM. Le côté droit accueille les boutons de volumes. Le capteur d’empreintes digital se retrouve sous le bouton d’alimentation, et non sous la dalle de l’écran.

Malgré l’absence d’une certification d’étanchéité, le constructeur parle d’une résistance aux éclaboussures et la poussière (certification IP53) pour le Xiaomi 11T Pro. Parmi les options manquantes, nous signalons également l’absence d’une prise jack.

Pour ce modèle, nous avons les choix de couleurs suivants : Bleu céleste, Gris météorite et Blanc clair de lune.

Un écran à 120 Hz

L’écran de 6,67 pouces du Xiaomi 11T Pro profite de la technologie AMOLED. Les contrastes sont donc infinis. Nous avons une résolution en Full HD+ de 2400×1080, avec un ratio de 20:9 et un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif.

La fréquence aura donc une variation dynamique selon les éléments affichés sur l’écran. La fluidité du défilement est d’une extrême qualité. Avec la fonction adaptative (AdaptativeSync), le taux de rafraichissement peut chuter lors du visionnage d’un élément statique, pour une image ou la lecture d’un document par exemple. Cela a pour objectif d’améliorer l’autonomie de la batterie.

La surface de l’écran occupe 85,1 % de la face avant et offre un confort certain pour la lecture ou le visionnage. La dalle propose une luminosité maximale de 763 cd/m2, ce qui est légèrement supérieur à la majorité des écrans OLED. Cela permet de regarder l’écran sans problème, même à l’extérieur avec la lumière du soleil.

L’écran du Xiaomi 11T Pro bénéficie de la technologie Dolby Vision, contrairement au 11T standard. Le HDR10+ est également présent.

Les performances

Les performances du Xiaomi 11T Pro sont au rendez-vous. Le smartphone embarque le Snapdragon 888 5G à 5 nm de chez Qualcomm (contre une puce MediaTek Dimensity 1200 — Ultra pour le 11T). Il s’agit d’une puce à 8 cœurs cadencée à 2,84 GHz.

Le SoC embarque un processeur graphique Adreno 660. Avec le mode Game Turbo activé, il est possible de jouer à Fortnite à 30 FPS avec la plus haute résolution sur le smartphone. Cependant, le Xiaomi 11T Pro n’est pas encore le meilleur dans son segment, mais il se défend très bien.

Le RAM disponible pour la version Pro est le 8 Go ou le 12 Go, en LPDDR5. La mémoire de stockage est de type UFS 3.1. Le choix disponible est de 128 Go ou de 256 Go. Le Xiaomi 11T Pro se décline donc sous les versions suivantes :

8 +128 Go,

8 +256 Go,

12 +256 Go.

Avec ces caractéristiques, le smartphone gère très bien les différentes tâches. Cela peut-être des sessions de jeux vidéo, de navigation sur internet ou encore le multitâches, le Xiaomi 11T Pro reste fluide à tout moment.

L’appareil photo

L’appareil photo se compose d’un triple capteur. Le module principal est un grand-angle de 108 MP (f/1,8) de Samsung (ISOCELL HM2). L’ultra grand-angle de 8 MP (120°, f/2,2) est un Sony IMX355. Le téléobjectif macro est de 5 MP (f/2,4).

La configuration du capteur principal permet d’obtenir des photos de qualité de jour comme de nuit. Il propose une bonne gestion des dynamiques et du flou en profondeur. Il reproduit également la colorimétrie neutre des Xiaomi pour éviter la dénaturation des images. En résumé, l’appareil photo reste très satisfaisant sans être le meilleur.

Le Xiaomi 11T Pro propose un flash Double-LED bicolore pour ajouter de la lumière. Il est également compatible avec le HDR et possède la fonction panorama. Le module frontal est un 16 MP grand-angle (f/2,5).

Le module photo permet d’enregistrer une vidéo avec une résolution de 8K, à 30 FPS. Le 4K est possible à 60 FPS. Il est possible de filmer en HDR10+.

La batterie et l’autonomie

La batterie est un des arguments de poids de la marque Xiaomi. Pour le Xiaomi 11T Pro, nous retrouvons une capacité de 5000 mAh. Cela offre une bonne autonomie, même avec l’écran à 120 Hz. Le véritable record concerne la puissance de charge. La version Pro est compatible avec une charge filaire rapide de 120W.

Avec une telle puissance, la batterie de 5000 mAh se recharge complètement en à peine 17 minutes. Une pause déjeuner suffira à remplir complètement le smartphone. Il reste cependant déconseiller de laisser une batterie totalement à plat avant de la recharger.

La capacité de la batterie permet un usage intensif avec une seule recharge en fin de journée. Oui, il faut recharger le smartphone dans la soirée après une telle expérience. Par contre, une recharge après un jour et demi suffira avec un usage classique. En usant à peine le Xiaomi 11T Pro, la batterie a pu tenir plus de 48 heures.

Logiciel et connexion

Le Xiaomi 11T Pro est sorti sous Android 11, avec l’interface MIUI 12.5. Cependant, l’arrivée d’Android 12 pourrait bien corriger les petits bugs rencontrés avec l’ancienne version du système. Xiaomi reste pour l’instant avec le MIUI 12, mais la version 13 devra bientôt être annoncée. Les rumeurs annoncent une refonte totale de l’interface du constructeur.

La présence de logiciels préinstallés jugés inintéressante remplit également le smartphone. Le mode de navigation reste le même que pour les autres Xiaomi. Le constructeur a annoncé trois mises à jour majeures d’Android, avec quatre ans de mises à jour de sécurité. Le smartphone sera donc compatible au moins avec Android 14.

Pour la connexion, la puce Snapdragon 888 5G permet la compatibilité avec le réseau 5G. Le smartphone est également compatible avec les bandes de fréquences de la France, sauf pour la n258 (26 GHz). Nous retrouvons un Blutooth 5.2 et un Wi-Fi 6. La NFC permettra les paiements sans contact et les titres de transport dématérialisés.

Le système audio

Le Xiaomi 11T Pro produit un son stéréo intéressant, surtout du visionnage d’une vidéo ou d’une série. Il embarque deux haut-parleurs protégés par une grille chacun. L’un se retrouve sur la tranche supérieure, et le second sur la partie inférieure.

L’équipement audio de la version Pro bénéficie d’une collaboration avec Harman Kardon, un spécialiste du son. Les haut-parleurs sont compatibles avec Dolby Atmos. Avec un volume au maximum, il est possible d’utiliser le Xiaomi 11T Pro comme substitut d’enceinte pour une petite pièce ou un nombre limité de personnes.

Cependant, nous sentons le manque de basse, alors que les médiums sont satisfaisants. Le Xiaomi 11T Pro reste donc correct sur son équipement audio. Il pourra servir pour les vidéos ou autres types de médias, mais pour une fête, il vous faudra un accessoire pour amplifier le son.

Le prix du Xiaomi 11T Pro

Le Xiaomi 11T Pro est accessible à partir de 649 € (en prix normal). Voici une grille des tarifs du smartphone selon la version choisie :

Xiaomi 11T Pro 8 + 128 Go: €649

11T 8 + 128 Go: €649 Xiaomi 11T Pro 8 + 256 Go: €699

11T 8 + 256 Go: €699 Xiaomi11T Pro 12 + 256 Go: €749

Conclusion

Bien qu’assez lourd, le Xiaomi 11T Pro reste un très bon smartphone avec un bon rapport qualité/prix. Ses atouts sont son écran OLED à 120 Hz, ses performances, sa batterie avec son autonomie et la charge à 120 W.