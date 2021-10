Rate this post

Realme : une charge rapide à 125W pour 2022

Realme compte lancer la charge rapide à 125W en 2022. Il s’agit d’une réponse aux concurrents, plus précisément à Xiaomi et sa charge de 120W. En effet, Realme veut faire mieux que son rival dans le secteur des appareils mobiles.

125W : Mieux que Xiaomi

Xiaomi utilise déjà la charge rapide à 120W sur ses modèles très haut de gamme. Cela concerne le Xiaomi 11 T Pro qui se recharge complètement en 17 minutes. Or, il possède une batterie de 5000 mAh. Le prochain smartphone allant bénéficier de la charge à 125W serait une série GT. Le futur Realme GT aura donc une batterie compatible avec la charge filaire rapide de 125W.

Depuis un moment, la vitesse de recharge d’un smartphone devient un argument dans la communication des constructeurs. Si Samsung et Apple sont loin derrière, les constructeurs chinois sont à la pointe de la technologie. En effet, Xiaomi et Realme se disputent pour devenir les meilleurs dans le domaine.

Realme utilise la technologie UltraDart 125 W. La charge rapide devrait être compatible avec les protocoles de charges suivants :

Le 125 W PPS,

Le 65W PD (PowerDelivery),

Et le Quick Charge

Le lancement de la charge rapide à 125W ferait de Realme le premier constructeur à commercialiser une telle puissance. Selon les estimations, une batterie de 4000 mAh se rechargerait en seulement 3 minutes. Cela serait plus rapide que le 120W du Xiaomi 11 T Pro.

Une rivalité entre deux constructeurs

Le duel entre Realme et Xiaomi est une rivalité existante sur le marché des smartphones d’entrée et de milieu de gamme. Cette concurrence s’étend dans tous les domaines de la téléphonie mobile. L’arrivée de la charge rapide à 125W avec un Realme GT fait office d’annonce pour un modèle Ultra Premium. Realme a d’ailleurs évoqué la préparation d’un nouveau smartphone de cette classe.

En effet, Realme se contente jusqu’à présent de proposer des smartphones tournant aux alentours de 500 €. Il ne serait pas surprenant que la marque veuille entrer dans la catégorie haut de gamme pour rivaliser avec le Xiaomi 11 T Pro. Ce prochain Realme GT pourrait bien être un concurrent du Xiaomi 12.

Pour l’instant, la technologie permet uniquement la puissance de 120W, et bientôt de 125W. Les firmes continuent leurs recherches pour proposer plus de vitesse et plus de puissance. Cela laisse encore probable la commercialisation de la charge à 200W.

Cependant, les conséquences de cette puissance restent inconnues. Le Xiaomi 11 T Pro présentait déjà des signes de chaleur avec la charge rapide. Xiaomi avait également testé la charge rapide à 200W. Les résultats ont été sans appel, une telle puissance dégradait rapidement l’état de la batterie.

Conclusion

La charge rapide est encore une technologie récente. Dépasser les 120W de puissance pourrait être clairement néfaste à la batterie. Cependant, il s’agit là de l’ère actuelle. Les constructeurs de smartphones continuent d’innover et de proposer la pointe de la technologie sur leurs appareils.