Xiaomi 12 confirme la présence du Snapdragon 898

Depuis quelques mois, les informations sur le prochain haut de gamme de Xiaomi continuent de se dévoiler. Le Xiaomi 12 sera le successeur du Xiaomi Mi 11. Les caractéristiques du futur smartphone annoncent une bête de puissance à venir.

Le premier smartphone avec le processeur de Qualcomm

La marque chinoise ayant abandonné la dénomination « Mi » pour son haut de gamme, nous aurons donc un Xiaomi 12 à la place d’un Mi 12. Le changement s’appliquait déjà avec la version T de la Mi 11 (Xiaomi 11T).

Notre attention se porte surtout sur le processeur du Xiaomi 12. En effet, ce dernier aurait le tout dernier processeur de Qualcomm. Il s’agit du SoC Snapdragon 898 à 5 nm. Cela devrait offrir un gain de performance de 20 % par rapport au Snapdragon 888. Le Xiaomi 12 sera donc le premier smartphone à embarquer ce processeur.

Le modem 5G Snapadragon X65 accompagnera ce processeur. Nous retrouverons un RAM LPDDR5X offrant un débit jusqu’à 8533 Mo/s. Une batterie de 5000 mAh supporterait la configuration pour une bonne autonomie. Elle sera compatible avec la charge rapide de 120W, et 50W pour le sans-fil.

Les modules de l’appareil photo s’annoncent également du très haut de gamme. Nous devrions retrouver un capteur principal de 50 MP (Samsung GN), un grand angle de 50 MP (Sony IMX766), et un téléobjectif de 50 MP avec zoom x5. Le capteur de 200 MP ne serait donc pas présent. La caméra selfie devrait se retrouver sous la dalle de l’écran.

Un nouvel écran et un dos en céramique

L’écran constitue également une autre innovation. Xiaomi va équiper son smartphone avec une dalle OLED E5 LTPO de Samsung. Cette dernière aura une résolution de 2k avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. LTPO veut dire « low-temperature polycristalline oxide thin-film transistor ».

Cet écran affichera donc le plus fidèlement possible les couleurs. Il a d’ailleurs une note de A+ au test DisplayMate. La luminosité et la réduction de reflets s’ajoutent à ses points forts. En ajoutant la dissimulation de la caméra selfie sous la dalle, Xiaomi 12 compte offrir l’expérience de l’écran borderless, adieu donc les encoches et les trous en forme de bulle d’eau.

Les rumeurs annoncent un smartphone encore plus fin et plus léger. Cela surprend au vu de la batterie à 5000 mAh, plus grand que le 4600 mAh du précédent Mi. Nous devrons également retrouver le dos en céramique, une tradition pour les Xiaomi haut de gamme.

La date d’annonce devrait se situer en décembre 2021, à l’image de son prédécesseur : le Mi 11. D’ailleurs, le fait que Xiaomi 12 s’équipe en premier avec le Snapdragon 898 ne sera pas une surprise. À sa sortie, le Mi 11 était le premier smartphone à embarquer la version 888.

Avec une annonce en décembre, nous pensons à un lancement dans le premier trimestre de l’année 2022. Le Xiaomi 12 sortira sous Android 12, avec l’interface MIUI 13 du constructeur chinois.

Conclusion

En attendant de prochaines fuites d’informations, nous avons hâte de voir ce que le prochain Xiaomi va proposer. Selon les rumeurs, le Xiaomi 12 reprendrait le design de la gamme Civi pour son apparence.