Une date de présentation du Snapdragon 898 ?

Les rumeurs sur le fameux SoC Snapdragon 898 de Qualcomm alimentent de plus en plus les réseaux ces derniers temps. Il s’agit de la prochaine puce premium du constructeur. Il va remplacer le très puissant Snapdragon 888, et la date de présentation est connue.

Le successeur du Snapdragon 888 de Qualcomm

La plupart des smartphones haut de gamme sur le marché embarquent le SoC Snapdragon 888, puce haut de gamme de Qualcomm. Son successeur sera le Qualcomm sera le Snapdragon 898 (anciennement 895).

Qualcomm profite chaque année de son événement Snapdragon Tech Summit pour présenter son nouveau processeur. Ce dernier se tiendra du 30 novembre au 2 décembre 2021. Cette présentation servira à dévoiler les performances du Snapdragon 898, puce qui équipera les prochaines générations de smartphones haut de gamme.

Cette nouvelle puce passerait à une gravure au 4 nm. Elle utilise de nouveaux cœurs ARM (ARM Cortex-X2, A710 et A510). Le mégacœur ARM Cortex-X2 de cette puce tourne à 3 GHz, les trois cœurs ARM Cortex 710 à 2,5 GHz, et les quatre cœurs ARM Cortex 510 à 1,79 GHz. Ces derniers optimisent la capacité économique du processeur.

Le processeur embarque également la nouvelle puce graphique Adreno 730, successeur de l’Adreno 660. Le modem Snapdragon X65 sera présent pour améliorer les performances avec le réseau 5G.

Le premier smartphone à embarquer la puce

Qualcomm annonce déjà un gain de 20 % sur les performances par rapport au précédent modèle. La puissance est donc bien au rendez-vous. Il embarque donc 8 cœurs, comme son prédécesseur. Une évolution de l’intelligence artificielle est également à prévoir.

Cette augmentation de puissance présente toutefois des inconvénients. En effet, la surchauffe en cas d’usage intensif du processeur reste toujours présente. Cela était déjà un problème rencontré avec le précédent processeur (Snapdragon 888). Cependant, des correctifs pourraient régler ce souci d’ici la présentation du Snapdragon 898.

Le premier constructeur à présenter un appareil avec ce nouveau processeur serait Xiaomi. En effet, la marque chinoise devrait sortir le Xiaomi 12 durant le mois de décembre, soit après la présentation de la nouvelle puce de Qualcomm. Xiaomi réitèrera donc la même opération comme avec son Mi 11, le premier appareil à embarquer le Snapdragon 888 en 2020.

Conclusion

Le Snapdragon 898 présente des améliorations sur le papier. Nous en saurons plus lors de l’événement de Qualcomm vers la fin du mois de novembre.