Xiaomi dévoile le Poco M4 Pro 5G

Xiaomi vient de présenter le Poco M4 Pro 5G, un smartphone alliant les performances et accessibilité. La gamme M de la marque Poco concerne ses appareils les plus abordables. En effet, ce nouveau smartphone embarque une fiche impressionnante à moins de 300 €.

Un air de Redmi Note 11

Poco se distingue avec son dos. En effet, elle présente le nom de la marque en lettre blanc sur fond noir. Le sigle est affiché en gros caractère, en position verticale. Le cadre noir sert également à accueillir l’énorme bloc photo de l’appareil.

À part ce cadre noir, un détail remarquable chez Poco, la face avant arbore un écran plat avec un poinçon. Une protection Gorilla Glass 3 recouvre ces parties. Pour les dimensions, le Poco M4 Pro 5G affiche 163,56 x 75,78 x 8,75 mm. Il est un peu épais.

Toutefois, la configuration reprend en grande partie celle du Redmi Note 11. En effet, nous retrouvons l’écran LCD FHD+ de 6,6 pouces, avec un taux de rafraichissement de 90 Hz adaptatif. Le processeur sera également le même : MediaTek Dimensity 810. Ce dernier est compatible avec le 5G. Nous aurons un RAM de 4 et 6 Go, avec un stockage de 64 ou 128 Go. Il est possible d’étendre la mémoire jusqu’à 1 To.

Le module photo sera également composé de deux capteurs, comme pour le Redmi Note 11. Le grand angle sera de 50 MP (f/1,8), accompagné d’un ultra grand-angle de 8 MP (119°, f/2,2). Le capteur frontal sera de 16 MP.

Prix et disponibilité

Nous aurons trois choix sur les coloris : Poco Yellow, Power Black et Cool Blue. Ce modèle sortira sous Android 11, avec la surcouche MIUI 12.5 de Xiaomi. Il possède le NFC, le Bluetooth 5.1 et une prise jack 3,5 mm. Le lecteur d’empreinte se trouve sur le côté.

Il embarque une batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide à 33W. Lors de l’achat, le boitier de 33W accompagnera le produit.

Le lancement du Poco M4 Pro 5G se fera le 11 novembre. Durant la présentation de l’appareil, nous avons pris connaissance du prix. Deux configurations seront disponibles pour la France. La version avec 4/64 Go sera accessible à partir de 229,90 €, et celle avec 6/128 Go sera de 269,90 €.

Lors de sa sortie, une remise sur le tarif sera effective. En effet, vous trouverez le Poco M4 Pro 5G à 199 et 219 euros durant la période de lancement.

Conclusion

Le Poco M4 Pro 5G veut proposer les performances à des prix abordables. Il s’agit là du principe même de la gamme M de la marque. Toutefois, il faudra attendre d’avoir cet appareil dans nos mains pour voir ce qu’elle vaut.