Google Pixel 6 et 6 Pro : pour bientôt ?

Le successeur du Google Pixel 5 devrait débarquer bientôt dans les magasins. Le constructeur confirme la sortie de deux versions du Pixel 6 : la gamme standard et la gamme Pro. Que proposeront ces nouveaux smartphones ? Et à quel prix ?

Les caractéristiques du nouveau Pixel

Google veut renouveler le design de son smartphone. Ainsi, nous verrons une bande s’étalant sur toute la largeur de l’appareil. Les capteurs photo et le flash se retrouveront sur cette surface. L’emplacement du scanner d’empreinte change également. Il se retrouvera désormais sur la partie inférieure de la dalle, sous l’écran.

L’innovation sur la série Pixel continue avec l’habillage. En effet, la version Pro sera vêtue d’un cadre en aluminium légèrement poli. Le Pixel 6 standard aura une finition en aluminium mat. Pour les coloris, Google veut garder une cohérence avec ses autres produits. Nous retrouverons alors le noir, le vert menthe et l’orange-corail pour le Pixel 6. Le noir, l’or et l’argent seront pour le Pixel 6 Pro.

Pour l’écran, le Pixel 6 disposerait d’un AMOLED FHD+ de 6,4 pouces. Le Pixel 6 Pro serait plus large avec 6,71 pouces, avec un écran AMOLED QHD+. La fréquence de rafraichissement reste incertaine, mais il serait fort probable d’avoir des écrans à 120 Hz. La technologie Always-On Display serait également de la partie pour l’économie d’énergie. Ce dernier permet de réduire le taux de rafraichissement à 10 ou 30 Hz.

Et pour les photos ?

Les rumeurs parleraient de 3 capteurs pour le Google Pixel 6 Pro. Il disposerait d’un téléobjectif périscopique de 48 MP (IMX586 de Sony), avec un zoom x4. Le Google Pixel 6 disposerait uniquement de deux capteurs : le module principal Samsung GN1 de 50 MP, et de l’ultra grand-angle Sony IMX386 de 12 MP. Un flash LED pourrait également être disponible sur la caméra frontale.

Il serait également possible d’enregistrer une vidéo en 4K, contre 1080p seulement sur les précédents modèles. Le taux de rafraichissement reste cependant inconnu.

Tout l’appareil serait poussé par un processeur issu de la collaboration entre Samsung et Google : le Google Tensor. Cette puce reprend la base du SoC Exynos 2100 à 5 nm de la marque coréenne. Le constructeur compterait coupler cela avec 8 Go de RAM pour le Pixel 6, et 12 Go de RAM pour la version Pro. Le stockage de base devrait être de 128 Go, avec la possibilité d’une version à 256 Go.

Parmi les autres informations circulant sur le modèle, la batterie serait de 4614 mAh pour la version standard, et de 5000 mAh pour le Pro. La recharge rapide serait compatible avec le 33W.

Conclusion

Avec ces rumeurs à confirmer, nous attendons encore l’annonce officielle de Google sur la sortie de ce modèle. En effet, ni le prix ni la date exacte de la sortie ne sont encore confirmés. Nous entendons seulement les rumeurs sur une sortie en octobre.