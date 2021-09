Rate this post

Google annonce la finalisation de son système Android 12

Depuis le mois de février 2021, les développeurs pouvaient accéder à la version bêta d’Android 12. La dernière version disponible du système est actuellement la Beta 5, en ligne depuis le 9 septembre 2021. Il s’agirait de la dernière phase avant le déploiement du programme.

Un lancement officiel le 4 octobre

Le prochain système respectera la tradition depuis Android 10 : l’absence de nom de code tiré de sucrerie. Initialement prévues vers fin août ou début décembre 2021, de nouvelles fuites laisseraient penser à un déploiement le 4 octobre.

Pour rappel, l’Android 11 sortait le 8 septembre 2020. Il serait donc fort probable que Google déploie son nouveau système en octobre. Une fuite de document de la société confirmerait ces dires.

Une coïncidence ? Cette date est également prévue pour annoncer le nouveau smartphone de Google, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro (voir notre article dessus). Cet événement sera donc marquant pour le géant américain.

En outre, les nouveaux smartphones vont utiliser l’Android 12 comme système. Les fuites annonceraient la fin de l’Android 11 à partir du 31 mars 2023 sur les nouveaux appareils.

Les nouveaux changements

La compatibilité avec nos smartphones serait notre première question. Sans surprise, les Google Pixel (3 et 3 XL, 3 a et 3 a XL, 4 et 4 XL, 4 a et 4 a 5G, 5) bénéficieront de la mise à jour. 10 autres marques pourront également jouir de cette version stable. Cela concerne Asus, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi et ZTE. Pour Samsung, cela se fera à partir de son interface OneUI.

La nouveauté concerne l’installation du nouveau système. Le téléchargement se fera en arrière-plan. Une partie du système s’installera sans nul besoin d’éteindre ou de redémarrer son appareil. Un petit moment d’immobilisation sera observé pour la finalisation de l’installation. Une bonne nouvelle en perspective donc.

Parmi les autres innovations à découvrir, Google proposera un changement de design avec la technologie Material You. Il s’agit d’une refonte de l’écran Always-on avec des possibilités de personnalisations.

Un programme de gestion de thème sera également de la partie. Ainsi, l’habillage de votre système s’inspirera de votre fond d’écran. Cela touchera différents éléments de l’interface. D’autres innovations sont aussi à prévoir. Des notifications moins intrusives, une interface pour optimiser la protection de la vie privée, etc.

Conclusion

Google promet de grands changements avec son nouveau système d’opération. Les développeurs et les chanceux ayant pu tester les versions bêta auront eu un avant-goût. Le tout est maintenant d’attendre l’annonce officielle et la prise en main de l’Android 12.