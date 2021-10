Xperia Pro I : le smartphone professionnel de Sony

Rate this post

Xperia Pro I : le smartphone pour les professionnels de Sony

Sony figure parmi les constructeurs en retrait sur le marché des smartphones. Bien que la marque produise de bons produits comme le dernier Xperia 1 III, elle ne dispose d’aucun appareil pour rivaliser avec le haut de gamme de ses concurrents. La sortie du Xperia Pro I pourrait-elle changer la donne ?

Un capteur photo d’un pouce

Sony a toujours cette tendance à se décaler un peu de ses concurrents. En effet, les Xperia ont un look remarquable et propre à eux. En voulant se distinguer, Sony propose même un modèle haut de gamme et compact.

Un après le Sony Xperia Pro, la marque annonce la nouvelle version. Ce nouveau smartphone s’appellera Sony Xperia Pro I (I en référence à Mark 1). Ce dernier cible une clientèle bien spécifique. Il s’agit des professionnels comme les photographes, les vidéastes et les créateurs de contenus médias.

La première caractéristique de cette nouvelle mouture concerne son capteur photo d’un pouce. Le Xperia Pro I embarquera le capteur Exmor RS d’un pouce, avec l’autofocus à détection de phase et les pixels de 2,4 µm. Il s’agit du module présent dans le Sony RX100 VII (un appareil photo compact).

Sony annonce que ce module sera retravaillé pour une optimisation sur le smartphone. Le processeur d’imagerie BIONZ X sera également de la partie. Évidemment, la marque optimise également cette puce pour fonctionner parfaitement sur son smartphone.

Trois capteurs Zeiss composeront le bloc photographie :

Un objectif principal de 24 mm (grand angle) à double ouverture (f/2,0 et f/4,0) de 12 MP, signé Zeiss (avec T*) ;

principal de 24 mm (grand angle) à double ouverture (f/2,0 et f/4,0) de 12 MP, signé (avec T*) ; Un ultra grand-angle de 16 mm (f/2,2) de 12 MP ;

Un objectif de 50 mm (f/2,4) de 12MP pour le mode portrait et le zoom x2.

de 50 mm (f/2,4) de 12MP pour le mode portrait et le zoom x2. Un capteur3D iTOF complètera la configuration.

Ces configurations permettront un enregistrement vidéo en 4K à 120 images par seconde, une première fois pour un smartphone.

Performances, prix et date de sortie

Sony propose également des caractéristiques haut de gamme pour compléter son module photo. Le Xperia Pro I aura un écran OLED de 6,5 pouces, rafraichi à 120 Hz (statique). La résolution sera de 3840 x 1644 (légèrement inférieur au 4K), avec un format de 21:9. La dalle aura une compatibilité avec le HDR.

Le processeur Snapdragon 888 (compatible avec le 5G) équipera le Xperia Pro I. Une RAM de 12 Go avec un stockage UFS de 512 Go complèteront la fiche performance. La mémoire sera extensible jusqu’à 1 To avec une carte micro SDXC.

Une batterie de 4500 mAh, compatible avec une charge de 30W, supportera la fiche technique de l’appareil. Une prise jack de 3,5 mm sera présente pour insérer un casque ou un microphone au smartphone. La certification d’étanchéité et de protection contre la poussière (IP65/65) est également présente sur ce modèle.

La sortie de ce nouveau Xperia Pro I serait programmée en décembre 2021. La date précise reste encore inconnue. Et le prix annoncé reste cher pour mettre la main avec des performances : 1799 € au lancement. Cela le met au même niveau du Samsung Galaxy Z Fold 3.

Conclusion

Sony annonce un smartphone avec des performances photographiques impressionnantes pour le Xperia Pro I. En contrepartie, le prix à payer est également élevé. Nous verrons si cet appareil sera aussi performant lors de sa sortie.