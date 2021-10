Rate this post

Xperia 5 III à 199 € avec SFR

Xperia a sorti récemment une version compacte de son Xperia 1 III, le Xperia 5 III. À peine une semaine après sa sortie, il est déjà possible d’obtenir un Xperia 5 III à partir de 199 € chez SFR.

La configuration du smartphone

Le Sony Xperia 5 III est sorti le 24 septembre dernier. Le prix annoncé est de 999 € pour obtenir ce smartphone. Un tarif justifié avec la configuration similaire à celle du Xperia 1 III.

Le smartphone est une version compacte de son ainé, le Xperia 1 III. Il embarque un processeur haut de gamme Snapdragon 888 5G, couplé avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une batterie de 4500 mAh supportera cette configuration. Vous aurez donc une bonne autonomie.

Pour une image de qualité, il aura une dalle OLED de 6,1 pouces à 120 Hz. Il s’agit d’un bon support pour afficher les images de l’appareil photo.

Concernant ce dernier, le Xperia 5 III bénéficie des technologies des appareils photo de la gamme Alpha 9. Le smartphone dispose de la technologie autofocus de pointe pour la photographie. Les capteurs dorsaux sont de 12 MP chacun. Cela vaut pour le grand-angle, l’ultra grand-angle, et le téléobjectif avec zoom 3X à 5X.

Choisir un forfait mobile

Afin de bénéficier de ce tarif préférentiel, il vous faudra souscrire à un forfait mobile 5G chez SFR. L’offre correspondant est le Forfait 120 Go 5G à 35 € par mois pendant un an, puis 50 € par mois pour l’année suivante. Vous obtiendrez alors le tarif de 199 € + 8 € par mois pour obtenir le Sony Xperia 5 III.

La souscription à cet abonnement est soumise à un engagement de 24 mois. Vous paierez donc 199 €, puis une mensualité de 8 € pendant 24 mois. Cela donne droit à un renouvellement de votre téléphone au meilleur prix chez SFR, mais également d’un smartphone provisoire en cas de problème avec le vôtre.

Lors de la souscription, vous aurez le choix de payer le smartphone en une fois pour un montant de 391 €. Dans le cas où vous voulez payer en 4 fois, le prix sera de 100,25 € pour chaque tranche. Le prix de 199 € est valable pour l’option de 24 mois, avec 8 € par mois durant cette période.

Conclusion

Avec l’offre téléphone de SFR, il est possible de s’offrir un smartphone à moindre prix. L’option de facilité de paiement est également une occasion d’obtenir le Sony Xperia 5 III. Pour cela, la souscription au forfait mobile 5G de 120 Go de SFR sera nécessaire.