Une PS5 à 49 € avec l’abonnement Box chez SFR

SFR a commencé une offre Pack PS5 + Box SFR à l’occasion des French Days de la rentrée. L’opérateur a ensuite décidé d’étendre la promotion jusqu’à épuisement des stocks. L’offre se compose d’une console PS5 à 49 € plus 8 € par mois.

Obtenir une PS5 à 10 € par mois

Pour les fans de la dernière console de Sony, SFR a proposé une offre combinant un box et une PS. La proposition comprenait la possibilité d’obtenir une PS5 version standard à 149 €, ou une PS5 version digitale à 49 €. L’offre expirera jusqu’à épuisement du stock disponible.

Actuellement, la PS5 édition standard est déjà épuisée. La version digitale est encore disponible mais risque également de finir en rupture de stock rapidement. Pour bénéficier de ces tarifs, il faudra se souscrire à un abonnement internet fibre chez l’opérateur.

En effectuant une souscription à une offre sur la page SFR, vous allez choisir la PS5 édition digitale. Elle sera disponible avec 2 manettes DualSense. Cet abonnement est soumis à un engagement de 24 mois. Vous paierez donc 49 € pour votre console, et 8 € par mois durant cette période. Il est également possible de payer en une seule fois avec un montant de 241 €.

SFR BOX + PS5 FIBRE POWER CHEZ SFR

Un pack subventionné

Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, il faudra se souscrire à l’offre Fibre Power de SFR. Avec un engagement de 24 mois également, vous aurez le choix entre l’offre SFR BOX + PS5 FIBRE POWER et SFR BOX + PS5 FIBRE POWER 8 :

SFR Box + PS5 Fibre Power à 32 €/mois : vous aurez le WiFi 5 avec un débit jusqu’à 1 Go/seconde.

Box + Fibre Power à 32 €/mois : vous aurez le WiFi 5 avec un débit jusqu’à 1 Go/seconde. SFR Box + PS Fibre Power 8 à 42 €/mois : le WiFi 6 permettra un débit jusqu’à 2 Go/seconde.

En plus de l’internet, vous aurez également accès à 200 chaînes et services TV, des appels illimités vers les Fixes et Mobiles en France, et la livraison premium de SFR.

La PlayStation 5 fait partie des consoles dernières générations avec la Xbox Series X et S. Elle permet de jouer à des jeux avec des qualités d’images en 4K à 120 FPS, ou encore à 8K. Elle est compatible avec la HDR.

Vous recevrez également les manettes DualSense sans fil. La réactivité est surprenante avec ce modèle, et elle dispose d’un retour haptique avec des gâchettes adaptatives pour renforcer l’immersion dans les jeux.

Conclusion

Le pack Box SFR + PS5 a fait son effet sur les consommateurs. La PS5 édition standard étant déjà en rupture de stock, il reste l’édition digitale. Toutefois, il faudrait se hâter pour bénéficier du tarif préférentiel.