Le Fairphone 4 : l’officialisation du prix et des caractéristiques

Hier, nous avons mentionné le Fairphone 4 et des rumeurs l’entourant. Désormais, la marque néerlandaise officialise la quatrième version de son smartphone écologique et responsable. Mais que pouvons-nous vraiment attendre de ce nouveau modèle ?

Un smartphone entièrement modulable et durable

Sur notre précédent article, nous avons uniquement mentionné les rumeurs sur les atouts du Fairphone 4. L’argument principal de la marque se base sur son caractère modulable. Tout ou presque peut être remplacé. Ainsi, vous pourrez réparer vous-même votre smartphone en cas de problème. Son indice de réparabilité de 9,2/10 semble donc justifié.

Il sera donc possible de trouver et de remplacer les différentes pièces de l’appareil. Avec un tournevis (Philips 00), vous serez en mesure de changer l’écran, la batterie, les capteurs photo, le port USB-C, le haut-parleur ou encore la grille d’appel. Le seul élément non remplaçable sera la carte mère.

Le consommateur retrouvera facilement les remplacements des différents composants sur le site de la marque. Il obtiendra d’ailleurs une garantie et une assistance de 5 ans selon le constructeur. Fairphone compte bien étendre la validité de son smartphone jusqu’en 2027, avec les mises à jour du système.

Le smartphone sortira avec l’Android 11. Avec cet objectif, il sera donc probable de voir le Fairphone 4 avec l’Android 12 et 13, voire même avec la version 15. Toutefois, cela concerne l’objectif de la marque. En effet, la réalité était tout autre avec les précédents Fairphone : une mise à jour vraiment en retard est un exemple des problèmes rencontrés avec le précédent modèle.

Des performances très justes pour un moyen de gamme

Fairphone a reçu les critiques et semble bien proposer une version améliorée de son smartphone. La première amélioration se retrouve sur le design un peu plus modernisé. Les bordures deviennent donc plus fines. Un cadre en aluminium remplace également le plastique.

L’écran de 6,3 pouces se confirme, avec une résolution Full HD+. Le taux de rafraichissement est de 60 Hz. Le constructeur a choisi une dalle LCD, ce qui risque d’être un handicap pour son smartphone contre ses concurrents.

L’appareil photo s’améliore également. Nous retrouvons trois capteurs : un grand-angle de 48 MP avec stabilisation du capteur, un ultra grand-angle de 48 MP, et un capteur de couleur et ToF. L’encoche pour le module frontal propose un selfie de 25 MP.

Le processeur Snapdragon 750G sera présent. Le Fairphone 4 sera donc compatible avec le 5G. Il fonctionnera également avec le Wi-Fi 6. Pour la batterie, elle aura une capacité de 3905 mAh. L’autonomie ne sera donc pas non plus le point fort du Fairphone 4.

Les modèles proposés seront de 6 + 128 Go, et de 8 + 256 Go. Le premier affichera un prix de 580 €, et le second de 650 €. Des prix assez onéreux face à la concurrence. Seul l’indice de réparabilité reste un argument de poids pour un tel tarif.

Conclusion

Sur le papier, le Fairphone 4 semble décent malgré un prix assez élevé. Il sera disponible en gris, vert et vert moucheté. La mise sur le marché débutera officiellement le 25 octobre 2021. Ce nouveau modèle arrivera donc deux ans après le Fairphone 3.