Xiaomi 12 : une sortie après le Snapdragon Summit Tech ?

Le Xiaomi 12 sera bel et bien le premier smartphone à embarquer la nouvelle puce Snapdragon 898. Le constructeur compterait lancer son nouvel appareil juste après le Snapdragon Summit Tech de Qualcomm.

Se déployer avant la fin de l’année

Pour rappel, Qualcomm se servira du Snapdragon Summit Tech pour présenter sa dernière puce haut de gamme. Le Snapdragon 898 sera le remplaçant du Snapdragon 888. Cette présentation se tiendra du 30 novembre au 2 décembre 2021.

Xiaomi compte présenter et sortir son nouveau smartphone juste après cet événement. En effet, le Xiaomi 12 devrait arriver sur le marché chinois avant la fin de l’année. Un déploiement durant la semaine de Noël serait possible, si nous tenons compte du calendrier avec le Mi 11.

Le Xiaomi 12 est le premier smartphone à embarquer le Snapdragon 898, tout comme ce fut le cas avec le Mi 11 et le Snapdragon 888. Il sera également le premier smartphone haut de gamme Android à sortir en 2022, et le dernier en 2021.

Pour l’instant, nous n’avons aucune date exacte de cette présentation. Nous savons uniquement que Xiaomi prépare un événement juste après celui de Qualcomm. D’ailleurs, cela est une occasion de marquer le coup pour Xiaomi, juste après l’annonce du Snapdragon 898.

Une fiche technique à confirmer

Le Xiaomi 12 se fait discret malgré les fuites et les rumeurs à son encontre. Nous avons seulement la certitude qu’il embarquera le nouveau SoC Snapdragon 898, à 4 nm. Il fonctionnera probablement avec 8 Go de RAM. Une version avec 12 Go (Xiaomi 12 Ultra) devrait être également présente. Les rumeurs sur une configuration avec 16 Go de RAM circulent, mais nous n’en savons pas assez. Le stockage devrait être à partir de 128 Go.

Parmi les nouveautés, Xiaomi aurait décidé d’utiliser la technologie LTPO pour son écran. Cela aura un impact positif sur l’autonomie du smartphone grâce à son taux de rafraichissement adaptatif. D’ailleurs, une batterie d’au moins 5000 mAh servirait à alimenter le Xiaomi 12. Ce dernier serait compatible avec une charge rapide de 100W, au lieu de 120W.

Nous devrons retrouver un triple capteur de 50 MP pour la photographie. Jusque-là, les rumeurs sur le module à 200 MP semblent disparaitre. Cela semble appuyer nos propos sur notre précédent article.

Conclusion

Les rumeurs sur le Xiaomi 12 vont bon train. Il s’agit d’un modèle très attendu, non seulement en raison de son processeur, mais aussi sur les technologies qu’il pourrait embarquer. En étant le premier à sortir sur le marché, il va également servir de référence pour les smartphones premiums Android en 2022.