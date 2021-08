Test Nokia X20 : avis et premières impressions

Rate this post

Après une courte absence, Nokia revient avec de nouveaux Smartphones. Cette fois, le constructeur s’est concentré sur les smartphones milieu de gamme. Ce nouveau rebond débute avec le lancement du Nokia X20. Il s’agit du premier lancement de la série X du constructeur. Il s’agit d’un modèle milieu de gamme. Il est accessible à partir de 390 € et se place au même niveau que Xiamoi Mi 11 Lite. Voici le résultat de nos tests.

Ergonomie et design

L’appareil est équipé d’une dalle 6,6 pouces, soit une dimension très supérieure à celle de l’iPhone 12 Pro Max. Ses dimensions exactes sont 168,9 x 79,7 x 9,1 mm. Le Smartphone est donc plus épais et plus grand. Le dos est recouvert d’une cache en plastique mat. Le devant présente une large bordure où est apposé le logo de Nokia. Ce qui indique une surface d’affichage de 80 %. Le Smartphone X20 est équipé d’empreintes digitales qui se trouvent à proximité du bouton de démarrage. Ce bouton sert également de solution de déverrouillage biométrique. Les lecteurs de cartes SD et de cartes SIM se trouvent sur la tranche droite. Le bouton pour Google Assistant s’y trouve également. Le NOKIA X20 n’est cependant pas étanche, car il n’a pas de certification IP. Pour l’audio vous pouvez brancher vos écouteurs à travers une prise jack.

Écran

La dalle LCD 6,67 pouces est impressionnants. Malgré cela, son taux de rafraichissement ne dépasse pas les 60 Hz. Il semble manquer de calibrage. Malheureusement, cela n’est pas réglable dans les paramètres de réglages d’écran. La luminosité est de 550cd/m² avec un taux de réflectance de 49,9 %. Elle permet de profiter d’une utilisation confortable à l’ombre.

Performances

Le Nokia X20 est doté processeur Snapdragon 480 associé à 8 Go de mémoire vive. Son chipset est cependant plus performant que l’Oppo A54 et A74. Son indice de performance global est de 86. Avec ses 8 Go, l’appareil arrive à supporter des utilisations intenses. Il arrive à garder un même niveau de performance même avec des applications en arrière-plan.

Autonomie

Le Nokia X20 profite d’une batterie de 4470 mAh avec une autonomie de presque 20 h. Cependant, l’appareil n’est pas livré avec un bloc de charge comme le cas de Samsung ou d’Apple. Il est accompagné par contre d’un câble USB-A vers USB-C. Vous devez vous procurer un bloc charge d’une puissance maximale de 18 W. Il faut environ 1 h 4 min pour se charger complètement avec une charge rapide.

Photo

Le Nokia X20 est équipé de 4 modules photo. L’ultra-grand-angle est de 5 mégapixels et le module principal de 64 mégapixels. Il a un module macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Les clichés capturés sont en 16 mégapixels, mais il est possible de régler les captures à 64 mégapixels.