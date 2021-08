Forfait mobile Sosh : 50 Go à 12,99 €

Rate this post

Même si les soldes sont terminés, les réductions et les promotions continuent toujours chez les opérateurs. Sosh propose actuellement deux nouveaux forfaits mobiles, dont celui à 12,99 euros pour 50 Go et 15,99 euros pour 100 Go par mois. Que vous soyez déjà partie en vacances ou sur le point de le faire, ces forfaits mobiles vous seront utiles pour rester en contact avec vos proches et vos amis.

Un forfait mobile chez Shoh : qu’est-ce que c’est au juste ?

Il s’agit d’appels SMS/MMS illimités en Europe et en France avec 50 ou 100 Go de data. Les nouvelles offres de 50 à 100 Go de Sosh (respectivement à 12,99 euros et 15,99 euros) par mois sont sans engagement. Vous pouvez profiter des mêmes tarifs durant votre première année d’abonnement. Sosh fait partie du réseau Orange. Il est entièrement accessible en ligne, mais qui profite des infrastructures du réseau de l’opérateur. Sosh propose des forfaits mobiles en série constitués d’appels, de SMS/MMS ainsi que de Data. Quel que soit le forfait qui vous convient, vous aurez un accès illimité de vos contenus numériques avec une qualité de communication excellente.

Beaucoup de datas pour tous vos déplacements

En plus des appels, des SMS et des MMS illimités dans toute l’Europe, l’enveloppe de Sosh inclut également de 4 G dédiés pour une utilisation hors de la France. Avec le forfait 50 Go, vous profiterez de 8Go supplémentaire et environ 15 Go pour le forfait à 100 Go. Ces bonus incluent un accès GPS. Les forfaits Sosh sont compatibles avec vos autres forfaits mobiles pour vous faire profiter de plus de connexion. En utilisant un routeur 4G, vous n’avez pas besoin d’une connexion ADSL ou fibre pour en faire profiter votre entourage.

Est-il possible de conserver le même numéro de téléphone ?

Il est tout à fait possible de garder le même numéro en obtenant un code RIO pour 10 euros supplémentaires quand vous vous abonnez. Vous recevez une nouvelle carte SIM triple découpe, qui vous permet d’utiliser votre numéro dans tous vos déplacements. Vous ne subissez pas de coupure lors du changement de numéro. Cela se fait gratuitement.