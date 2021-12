Samsung Galaxy S21 FE : attendu en janvier 2022 ?

Rate this post

Après le succès du Galaxy S20 FE, Samsung compte renouveler l’expérience avec le Galaxy S21. FE ou « Fan Édition », cette version spécifique du haut de gamme de la marque affiche un prix attractif en se délestant un peu de sa puissance. Mais qu’en est-il vraiment de ce nouveau smartphone ?

Le successeur du Galaxy S20 FE lancé pour le 4 janvier 2022

Le Samsung Galaxy S20 FE était un succès lors de sa sortie. En effet, cet appareil reprenait les avantages de la série S, tout en affichant un prix accessible. Cette réduction du tarif signifiait évidemment un petit compromis sur la fiche technique. Mais cela ne fait pas du Galaxy S20 FE un smartphone moins performant.

Cette année, nous nous attendions à la sortie d’un Galaxy S21 FE. Samsung avait d’ailleurs prévu une sortie au mois d’aout 2021. Cependant, le contexte sur la pénurie des composants a retardé la production. Cela concerne les puces, les batteries, etc. La production des appareils électroniques subit cette conséquence depuis un moment déjà, et cette situation pourrait se prolonger.

Les fuites confirmeraient le lancement de ce nouvel appareil aux alentours du 4 janvier 2022. Selon les rumeurs, nous aurions droit à un smartphone abordable, mais performant. Ce dernier sera encore plus puissant que son prédécesseur, le Galaxy S20 FE. Il devrait être disponible sur le marché dès le 11 janvier 2022.

Un compromis entre performance et prix

Le succès du FE réside dans son tarif. En effet, il permet aux utilisateurs de s’offrir un Galaxy S21 à un prix abordable. Son prix de lancement serait de 649 € pour la configuration la plus basique, soit 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous devrez compter 699 € pour la configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une puce Snapdragon 888 complète la fiche technique.

Si le Galaxy S21 FE ressemble presque entièrement au Galaxy S21 standard, certains détails témoignent le compromis pour faire baisser le prix de l’appareil. En effet, le dos sera en plastique et non en verre. Le châssis restera cependant en aluminium. Tout l’appareil sera en plastique, avec une apparence légèrement plus plate par rapport au S21 classique.

L’écran sera plus grand que pour le S21. Nous devrions retrouver une dalle AMOLED FHD+ de 6,5 pouces (contre 6,2 pouces sur le modèle classique), avec un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif. Cet écran sera compatible avec le HDR10+, avec une certification TUV Reinhland anti lumière bleue.

Un bloc photo et une batterie différente

Selon les rumeurs, le bloc photo du Galaxy S21 FE se composera de 3 capteurs. Le module principal resterait le même que sur le S21 : un grand angle de 12 MP (f/1,8, 26 mm) avec stabilisation optique de l’image et autofocus à détection de phase. L’ultra grand-angle sera également un module de 12 MP avec une ouverture f/2,2.

La différence se situerait au niveau du troisième capteur. En effet, Samsung équiperait ce modèle d’un téléobjectif de 8 MP (f/2,4) avec zoom optique 2X. Pour rappel, le Galaxy S21 embarquait un module de 64 MP avec une ouverture f/2,0.

Pour le capteur selfie, ce dernier se placerait sous le poinçon habituel. Il serait de 32 MP, au lieu du 10 MP classique sur les Galaxy S.

La batterie aurait une capacité de 4500 mAh, soit 500 de plus par rapport à celle du S21 classique. Elle devrait être compatible avec une charge rapide de 45W, la charge sans fil par induction et sans fil inversé.

Une sortie sous Android 12

La sortie sous Android 12, soit avec la surcouche OneUI 4.0, constitue un avantage indéniable pour cette nouvelle version du Galaxy S21. En effet, les Galaxy S21 déjà sorti fonctionnent sous Android 11, avec seulement 3 ans de mises à jour majeures. Cela signifie donc une limite jusqu’à l’Android 14.

Cette limite de 3 ans s’applique pour les appareils haut de gamme de Samsung, et le S21 FE figure dans le lot. En sortant sous Android 12, cet appareil devra donc bénéficier des mises à jour jusqu’à l’Android 15. Il devrait également bénéficier des quatre années de mises à jour de sécurité, à l’image des autres Galaxy S21.

Le S-Pen

Le S-Pen est un atout non négligeable chez Samsung. Jusque-là, aucune confirmation sur la compatibilité avec cet accessoire n’a été faite. Cependant, il serait probable de retrouver cette compatibilité, avec même un emplacement prévu pour loger le stylet.

Un outil issu des Galaxy Note, celui-ci améliore grandement la productivité de l’utilisateur. Dans le cas où le S21 FE ne prévoirait pas un emplacement pour le stylet, il serait toujours possible de l’acheter séparément. Un étui devrait également faire l’objet d’une commercialisation.

Conclusion

Samsung a réservé le mois de janvier 2022 précisément pour le Galaxy S21 FE. En effet, le Galaxy S22 ne sera annoncé qu’en février. Cette version FE aura droit à quatre coloris : gris, vert clair olive, violet clair et blanc. Pour notre part, nous avons hâte de voir ce que cet appareil vaudra réellement. Et vous ?