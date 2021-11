Red by SFR Black Friday 2021 : les Black Forfait jusqu’au 29 novembre !

Rate this post

Nous sommes le jour J du Black Friday 2021. Chez Red by SFR, cela se marque par les Black Forfait. Il s’agit de forfait mobile avec une grande quantité de données à utiliser, à moindre prix.

200 Go à 12 €, et 300 Go à 14 € seulement

Le Black Forfait se compose de trois offres internet. Vous pouvez choisir entre un plan sans engagement de 100 Go, 200 Go et 300 Go. Jusqu’au 29 novembre, les tarifs de ces plans seront les suivants : le forfait de 100 Go est à 10 €/mois, celui de 200 Go à 12 €/mois, et le 300 Go à 14 €/mois seulement.

Ces forfaits Red fonctionnent avec le réseau 4G SFR. Ils vous donnent également droit à des appels, vers tous les appareils mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM, à l’exception de Mayotte. Une limite de 3h par appel s’applique toutefois. Des SMS et MMS illimités font également partie de l’offre.

Chaque forfait possède un usage unique, avec la possibilité d’effectuer un rechargement de 50 Go une fois seulement. Pour le forfait mobile de 100 Go, cette limite est de 100 Go. Cela est respectivement de 200 Go et 300 Go pour les deux autres offres.

Une offre cumulable avec un smartphone

En souscrivant à un de ces forfaits, vous pouvez choisir de cumuler avec un smartphone. En effet, vous pouvez conserver votre appareil actuel, ou changer pour un nouveau. Durant le Black Friday, les smartphones cumulables avec les Black Forfait peuvent convenir à tous les budgets.

Pour les amateurs de la marque à la pomme, vous pouvez obtenir une des quatre versions du dernier iPhone : iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et Pro Max. Il est également possible de choisir des versions antérieures, comme l’iPhone 11 ou 12.

Les smartphones Android présentent également un large choix. Vous avez différentes gammes selon le constructeur. Vous retrouverez les grandes marques comme Samsung avec la série des Galaxy S21 (S21, S21+ et S21 Ultra), Xiaomi et ses Xiaomi 11T et 11T Pro, Oppo Find X3 ou encore le dernier Google Pixel 6.

Les choix pour votre nouvel appareil sont larges. En effet, d’autres marques sont également dans la liste. Par exemple, vous pouvez opter pour Sony, Huawei, Honor ou encore Vivo. Le choix vous revient.

Conclusion

L’achat d’un de ces forfaits offre également un bonus internet utilisable dans la zone européenne ou dans les DOM. Les appareils achetés sont tous débloqués pour vous permettre de profiter pleinement de vos données internet.