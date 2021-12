Oppo Find N : un concurrent sérieux du Samsung Galaxy Z Fold 3 ?

Rate this post

Oppo vient d’officialiser l’Oppo Find N en Chine. Après les leaks et les vidéos promotionnelles, le constructeur dévoile son premier smartphone pliable lors de l’Inno Day 2021. Cet appareil pourrait bien devenir un sérieux concurrent face à Samsung, mais qu’a-t-il de mieux à proposer ?

Le premier smartphone pliant de la marque Oppo

Le constructeur chinois avait déjà travaillé sur différents concepts de smartphones pliables avant d’aboutir à l’Oppo Find N. En tout, il existe six générations de prototypes depuis quatre ans. Oppo a donc mis le temps avant d’arriver à un produit fini.

Comme il s’agit d’un smartphone pliable, Oppo reprend les mêmes bases d’un Samsung Galaxy Fold. Nous avons un écran interne qui se plie, et un second écran externe pour le mode smartphone classique. Il suffit d’ouvrir l’appareil comme un livre pour obtenir une tablette.

Design et apparence

La première chose qui frappe concerne la taille du smartphone. Nous avons ici un appareil compact, affichant un écran de 5,49 pouces (1972×988 pixels) au format 18:9 en mode replié. Il s’agit de l’apparence classique d’un smartphone normal, contrairement au Galaxy Z tout en longueur.

L’écran interne affiche un format 4:3 de 7,1 pouces (1792×1920 pixels) en mode portrait. En mode paysage, nous avons un 8,4:9. Cette configuration presque carrée permet d’éviter de retourner le smartphone pour visionner du contenu multimédia confortablement.

Les dimensions de l’Oppo Find N sont de 132,6 x 73 x 15,9 mm replié, et de 132,5 x 140,2 x 8 mm déplié. Cette taille réduite en fait un appareil plus facile à ranger et à porter pour son porteur. Le poids reste tout de même dans la catégorie des smartphones pliables : 275 g sur la balance.

Le design reprend celui de l’Oppo Find X3 Pro : le bloc photo s’intègre dans la coque de l’appareil. Une protection Gorilla Glass Victus couvre le dos et l’écran externe. Le bouton de mise sous tension et de veille se retrouve intégré dans le lecteur d’empreintes physique, comme pour le Galaxy Z Fold 3.

L’Oppo Find N sera disponible sous trois coloris : noir, blanc et violet.

Performances

Le constructeur équipe son appareil d’un écran interne Serene Display de 12 couches. Une de ces couches est de type Flexion UTG (Ultra Thin Glass) de 0,03 mm. Pour rappel, une dalle classique affiche une épaisseur de 0,6 mm. Cela permettrait de faire presque disparaitre tout l’espace au centre une fois l’appareil replié.

Oppo propose un écran principal AMOLED LTPO, rafraichi à 120 Hz adaptatif. L’écran secondaire sera toutefois bridé à 60 Hz. Le processeur Snapdragon 888, couplé avec 8 Go ou 12 Go de RAM LPPDR5, poussera les performances de l’appareil. Le choix du stockage sera entre 256 Go et 512 Go en UFS 3.1.

Une batterie de 4500 mAh alimente l’Oppo Find N, compatible avec la recharge rapide SuperVOOC de 33W. 70 minutes suffiraient pour recharger entièrement l’appareil. La recharge sans fil AirVOOC à 15W et la recharge inversée à 10W seront également présentes.

Bloc photo

La photographie est un des arguments de taille pour les smartphones de nos jours. Le Samsung Galaxy Z Fold 3 propose une configuration plutôt satisfaisante, un souci rencontré sur le modèle pliable. Du côté d’Oppo, nous retrouvons un bloc composé de trois capteurs.

Le module principal est de 50 MP (Sony IMX766), accompagné d’un ultra grand-angle de 16 MP. Un téléobjectif de 13 MP complète la configuration de l’Oppo Find N. Pour les capteurs selfies, il en existe deux. Chaque écran dispose d’un module de 32 MP.

Le constructeur a amélioré l’interface de l’application photo. En effet, cette dernière est optimisée pour le mode FlexForm (mode assis) de la charnière. Cela permettra de profiter entièrement des caractéristiques spécifiques de l’Oppo Find N.

La charnière

La charnière est la première crainte des utilisateurs de smartphones pliables. En effet, nous craignons toujours de voir apparaitre des fissures à chaque fois que nous replions notre appareil. Le constructeur garantit 200 000 pliages sans risques. Cela équivaut environ à 180 pliages par jour durant une période de 3 ans.

Le constructeur avance un assemblage à très haute précision de 136 composants pour arriver à ce résultat. Cela permettra aux utilisateurs d’utiliser sans crainte le smartphone. Toutes les positions entre 50° et 120° (mode FlexForm) seront possibles. L’Oppo Find N peut même se vanter d’avoir une pliure 80 % moins visible face à ses concurrents.

Date de sortie et prix

L’annonce de l’Oppo Find N concerne uniquement le marché chinois, du moins pour le moment. Il sera disponible en magasin à partir du 23 décembre prochain. Le tarif est de 7 699 yuans, soit environ 1 100 €. Aucune annonce n’a été faite sur un lancement international, mais nous pensons que cela pourrait arriver quelques semaines après son arrivée dans les magasins chinois.

Conclusion

Oppo joue la carte d’un appareil plus compact, contrairement à son rival. Le prix pourrait également devenir un argument de choix pour l’Oppo Find N, vu son tarif de lancement. Toutefois, nous devons nous rappeler que ces chiffres changeront une fois arrivés en France. Selon vous, cet appareil pourrait-il devenir un sérieux concurrent du Samsung Galaxy Z Fold 3 ?