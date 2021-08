Motorola Edge 20 : on connaît déjà ses caractéristiques techniques

Rate this post

Les caractéristiques du Motorola Edge 20 commencent à se dévoiler. Il s’agit d’un Smartphone du milieu de gamme doté d’un capteur principal de 108 Mpx et d’un écran 120 Hz.

Les modèles XT2143-1 et XT2153-1 ont reçu la certification de la TENAA récemment. Ce sont les modèles EDGE 20 et EDGE 20 Pro de Motorola. Un processeur à 2,4 GHz équipera le premier modèle tandis que le second profitera d’un processeur à 3,2 GHz. La fiche technique complète de modèle standard Edge 20 vient d’être publiée sur le site PriceBaba. Le réputé Steve Henmmerstoffer a également publié ses premières conclusions concernant le design et le rendu de l’appareil.

Batterie et processeur d’une haute puissance

Selon les révélations de PriceBaba, le Motorola Edge 20 héritera du Snapdragon 778 de Qualcomm. Ce SoC est une modification du Snapdragon 780. Il est donc plus performant que le Snapdragon 768G qui équipe généralement les Smartphones milieu de gamme. Son chipset est doté de 256 Go de stockage interne et de 8 Go de RAM. L’appareil fonctionne avec une batterie de 4000 mAh. La puissance de charge n’a pas été dévoilée pour l’instant.

Un écran de 120 Hz

Les caractéristiques de l’écran viennent également d’être dévoilées. Selon les informations publiées par PriceBaba, la performance sera également au rendez-vous de ce côté. L’Edge 20 de Motorola sera donc équipé d’un écran de 6,7 pouces et d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Ce serait donc un écran plat avec une résolution de 24 000 x1080 pixels. Les rendus de Steve Hemmerstoffer dévoilent la présence d’une caméra selfie. Celle-ci se trouve en haut de l’écran. Malheureusement, il n’y a aucune information précise concernant sa résolution. Ses bordures latérales sont très fines.

Un capteur photo principal de 108 Mpx

Les rendues photos sont plutôt satisfaisantes, surtout pour un modèle de gamme moyenne. Un capteur principal de 108 Mpx équipera donc le Motorola Edge 20 selon les révélations de PriceBaba. Il aura également un capteur grand-angle de 16 Mpx et d’un troisième de 8 Mpx.

Aucune information n’a été publiée sur les autres caractéristiques de l’appareil, comme les coloris et les fonctionnalités embarquées et le prix. La date de sortie n’est pas encore connue. Il faut donc patienter jusqu’aux prochaines publications pour connaître la date de sortie du Motorola Edge 20.