Le Xiaomi 11T Pro 5G à partir de 1 € chez Bouygues Telecom !

Le Xiaomi 11T Pro 5G est actuellement le smartphone haut de gamme de la marque. Sorti en septembre dernier, ce modèle affiche des caractéristiques impressionnantes et offre un très bon rapport qualité/prix dans le haut de gamme. Il est actuellement à 1 € chez Bouygues Telecom.

Une offre jusqu’au 2 novembre 2021

Bouygues Telecom offre un très bon plan permettant d’obtenir le Xiaomi 11T Pro 5G à prix réduit. En effet, il est actuellement possible de l’obtenir à partir de 1 €.

Pour rappel, ce modèle a un écran Full HD+ de 6,67 pouces, avec une fréquence de 120 Hz. Il embarque également le puissant processeur Snapdragon 888 5G de chez Qualcomm. Une batterie de 5000 mAh offre une bonne autonomie à cette configuration.

Cependant, cela ne s’arrête pas là. En effet, le Xiaomi 11T Pro 5G est compatible avec la charge rapide de 120W. Environ 17 minutes seulement permettent de recharger complètement le smartphone.

Le Xiaomi 11T Pro 5G possède trois capteurs pour la photographie. Le module principal est de 108 MP. Cela offre de très bonnes images de jour comme de nuit. Toutes les caractéristiques et notre avis sur ce modèle se trouvent ici.

Lors de l’achat de l’offre, il est possible de choisir le coloris de la livrée. Vous avez le choix entre le Gris Comète, le Bleu et le Blanc. La promotion est uniquement compatible avec le modèle à 256 Go de stockage. Cela devrait suffire pour enregistrer vos vidéos et vos photos.

Le forfait correspondant à la promotion

Pour obtenir le tarif préférentiel, il vous faudra souscrire à un forfait chez Bouygues Telecom. L’abonnement internet (forfait Sensation) de 150 Go à 28,99 € par mois vous permettra d’obtenir le Xiaomi 11T Pro 5G à partir de 1 €.

La souscription à cette offre est soumise à un engagement de 24 mois. L’abonnement mensuel est de 28,99 € durant la première année, et de 48,99 € sur la deuxième. Avec cette offre, vous paierez votre Xiaomi 11T Pro à 171 €, avec une mensualité de 4 € pendant 24 mois.

Le prix total du smartphone reviendrait à moins de 300 €. Vous l’obtiendrez donc au minimum à la moitié de son coût. En effet, le cours du Xiaomi 11T Pro 5G avec un stockage de 256 Go reste encore supérieur à 600 €.

VOIR L'OFFRE XIAOMI 11T PRO CHEZ BOUYGUES TELECOM

Conclusion

Cette offre restera valide dans la limite du stock disponible. Il s’agit d’un modèle particulièrement performant de la marque, et vous pouvez l’obtenir à prix réduit. En cas de doute, vous pourrez relire notre test et comparer les avis des utilisateurs.