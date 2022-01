Rate this post

La date du lancement du nouveau Samsung Galaxy A22e 5G reste encore un secret pour l’entreprise de téléphonie. La certification Bluetooth SIG octroyée apporte pourtant des indices quant aux spécificités de ce prochain produit de la firme coréenne. Différents avis laissent entendre une rebaptisation du Galaxy A22 5G japonais.

Les rumeurs sur le Samsung Galaxy A22e 5G

Après divers tests, la SIG (Special Interest Group) officialise la certification Bluetooth du Samsung Galaxy A22e 5G. Les éléments mis en épreuves comportent entre autres, l’homologation radio, les certifications d’EMC et de sécurité. Cela confirme la sortie imminente du prochain modèle de Samsung A22e 5G et son utilisation du système Bluetooth 5.0. Cet appareil devrait fonctionner avec le système Android 11.

Le descriptif réel des caractéristiques de l’appareil semble inexistant. Toutefois, l’autorisation porte le numéro de modèle SC-56B. Ce dernier s’avère identique à celui de la version japonaise du A22 5G, sorti quelques mois auparavant. Cela implique probablement une similitude de propriétés entre les deux modèles. Avec l’absence de détails, les rumeurs désignent le modèle A22e 5G comme le rebranding du Samsung Galaxy A22 5G japonais.

Les caractéristiques supposées du smartphone

Si la rumeur se confirme, la version mondiale (A22e 5G) retrouvera les particularités de la version japonaise (A22 5G). En effet, le prochain modèle se parera, comme son prédécesseur, d’un écran LCD HD+ de 5,8 pouces. Son taux de rafraîchissement s’élèvera également à 60 Hz. Sa batterie intégrée autorisera une capacité de 4000 mAh. Aussi, une charge rapide de 15W permettra de remplir la pile. Le téléphone possède 4 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage.

Le smartphone se dotera d’un seul appareil photo principal, d’une performance de 13 MP. Le selfie quant à lui proposera 5 MP. Le téléphone bénéficiera d’une puce NFC. Cette dernière permet de transmettre, sans contact, des informations d’un appareil à un autre, tous deux équipés de la puce. Le téléphone dispose également d’un emplacement pour une carte microSD, d’une capacité maximale de 1 To. Mediatek pourrait fournir le Dimensity 700, un processeur octacore, cadencé à 2,2 Hz.

Conclusion

Le Samsung Galaxy A22e 5G se définirait selon les rumeurs, comme la version japonaise du A22 5G rebaptisée. En effet, la certification Bluetooth SIC SC-56B du produit en cours de lancement s’avère identique à celle de son prédécesseur. Cela pourrait également révéler la ressemblance de toutes les particularités des deux produits.