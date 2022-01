Les meilleurs forfaits mobiles et internet en janvier 2022

Rate this post

Choisir ses forfaits mobiles peut devenir un dilemme. Nous sommes toujours à la recherche de la qualité de la connexion, du meilleur rapport entre le volume de données et le prix. Parmi les opérateurs existants en France, nous vous proposons une liste des forfaits existants.

Les forfaits mobiles Bouygues Telecom

Bouygues Telecom est l’un des opérateurs prédominants sur le marché des télécommunications en France. Ils proposent diverses offres internet et mobile. Ses formules sont variables avec des prix attractifs. En ce début d’année, l’opérateur propose des offres promotionnelles. Une vue d’ensemble sur ces promotions vous serait peut-être utile.

Ses offres sont regroupées en deux gammes distinctes : le forfait B&Y et le forfait mobile Sensation. Jusqu’au 25 janvier 2022, profitez d’une réduction pour tout achat d’offre B&Y ou d’un forfait Sensation chez Bouygues Télécom.

Les offres sans engagement B&You

Avec sa gamme low cost, l’opérateur mobile propose des formules variées à des prix très concurrentiels. En plus de cela, la souscription ne demande aucun engagement. Parmi les bons plans de la semaine, vous pouvez bénéficier d’un forfait mobile B&You 40 Go à partir de 9,99 € par mois. Ce produit est composé de :

Appels, SMS et MMS illimités vers les opérateurs en France métropolitaine.

40 Go d’internet dont 16 Go sont utilisables dans toute l’Europe ou le DOM.

Souscription sans engagements

Si vous consommez peu de données mobiles, vous pouvez basculer vers l’offre à 5 Go pour 4,99 €/mois. Il est également possible de choisir d’autre volume comme 70 Go, 100 Go, 130 Go et 130 Go, mais avec la 5G.

Le plein d’avantages à partir de 0 € avec Sensation

Cette gamme peut être souscrite avec l’achat d’un smartphone ou d’un appareil électronique avec un prix promotionnel. Pour cela, vous devrez vous engager pour une période de 24 mois. La durée est divisée par deux pour l’achat de l’offre sans téléphone. La formule Sensation de Bouygues Telecom comporte :

2 h d’appel en France et depuis l’Europe, DOM et l’Andorre.

SMS illimité

100 Mo utilisables en Europe, DOM et l’Andorre.

Les composants de ce forfait varient selon son prix. Il existe de nombreux avantages de s’inscrire à cette offre. En effet, vous aurez droit à une facilité de paiement du téléphone, et un prêt sur l’appareil en cas de panne ou de vol.

En outre, l’opérateur mobile propose également des promos sur les offres box jusqu’au 30 janvier 2022. Les offres phares du moment sont la télévision Samsung QLED 4 K UHD de 55 pouces à partir de 199 €, ou encore l’iPhone 13 avec une remise de 100 €.

Vous pouvez également profiter d’une connexion avec la fibre et des appels illimités vers un numéro fixe, dans toute la France. Cette offre est facturée à 15,99 €/mois pendant 12 mois.

Sosh : la Série Limitée et le box internet

Sosh fait également partie des opérateurs ayant des prix les plus compétitifs avec son offre Série Limitée. Pour moins de 20 euros, vous pouvez profiter d’un forfait mobile allant de 20 Go à 80 Go de données. La boîte Sosh avec fibre est également accessible à ce prix. Cette dernière regroupe généralement une offre internet et un forfait mobile.

La Série Limitée : à partir de 9,99 € par mois

Comme son nom l’indique, il s’agit de forfaits mobiles différents en édition limitée. Vous aurez différents choix : 100 Mo, 20 Go, 60 Go et 80 Go. Cette offre reste entièrement sans engagement. Ce forfait mobile à série limitée comprend :

Appels illimités vers toute la France

SMS et MMS illimités en France

Une connexion internet, selon le volume choisi, depuis la France métropolitaine.

Si vous êtes en déplacement, vous pouvez :

Passer des appels illimités vers l’Europe, les DOM et la France.

Disposer SMS et MMS illimités

Le volume d’internet alloué dépend également de votre choix. Cela vous permettra de surfer sur internet comme en France.

La Série Limitée de 20 Go est au prix de 9,99 €/mois, les 60 Go à 13,99 €/mois, et les 80 Go à 14,99 €/mois. Le plus petit paquet est à 4,99 €/mois.

La boîte Sosh Fibre : internet + des appels illimités vers un numéro fixe à partir de 19,99 €

La boîte Sosh Fibre fait référence à un produit qui combine un forfait mobile et une offre internet. En ce moment, les Box Sosh sont vendus à 19,99 €/mois pour l’ADSL, et 29,99 €/mois pour la fibre. L’abonnement ne nécessite aucun engagement. L’avantage de souscrire à cette offre est que vous pouvez :

Passer des appels illimités vers tous les fixes de France et DOM

Utiliser la fibre optique très haut débit pour vous connecter à internet sur le réseau orange.

Vous avez droit à un service de location de Box avec Wi-Fi ou LiveBox

Quant à la connexion fibre, leurs techniciens la fourniront à votre domicile.

Si vous n’êtes pas éligible à la fibre optique, vous pouvez utiliser l’ADSL pour assurer la connexion. La boîte Sosh comprend généralement une offre internet et un appel fixe. La TV reste une option.

Cette offre est réservée aux clients particuliers sous réserve de raccordement du domicile du client. Le tarif 19,99 € est valable pour toute inscription avant 02/02/2022.

Forfaits Orange sur le réseau 4G et 4G/5G

Orange est un des grands fournisseurs d’internet en France. Il propose une multitude d’offres pour les consommateurs, mais nous allons nous intéresser sur les plans mobiles uniquement pour cette fois. Ils se divisent en deux catégories : les forfaits 4G et 4G/5G.

Les forfaits 4G

Les forfaits compatibles au réseau 4G proposés demeurent valides en France, DOM, les zones Europe, Suisse et Andorre. Ils peuvent s’activer sans engagement et offrent la possibilité de limiter votre consommation. En bonus, un apport de départ de 1 € vous permet de payer votre mobile en 1 fois ou jusqu’à 24 mensualités.

Voici la liste des bons plans sur le 4G d’Orange :

2 h 100 Mo à 2,99 €/mois pendant 12 mois, puis 7,99 €/mois. Cette offre propose 2h d’appels, puis des SMS/MMS illimités.

2h 20 Go : 13,99 €/mois pendant 12 mois, puis 18,99 €/mois. En plus des bonus du forfait précédent, vous avez des appels illimités pour 3 numéros de votre choix.

Pour les forfaits suivants, vous devrez exclure la présence du limiteur de consommation :

10 Go pour 21,99 €/mois pour la première année, puis 26,99 €/mois à partir du début de la deuxième année. Il inclut les appels et les SMS/MMS illimités. Votre connexion fonctionnera encore même en dépassant le volume de 10 Go, mais le débit sera réduit. Il est possible de joindre une offre mobile smartphone avec une option jusqu’à 24 mensualités

70 Go pour un tarif de 14,99 €/mois pour les 12 premiers mois, puis 29,99 €/mois. Il est impossible d’avoir la facilité de paiement pour l’achat d’un smartphone avec cette offre.

Plans à 4G/5G

Pour les appareils compatibles avec le réseau 5G, vous pouvez profiter des offres 4G/5G dans les zones couvertes. Ces packages peuvent s’activer sans engagement. Ils sont valides en France, DOM, les zones Europe, Suisse et Andorre, sauf mentions particulières.

Les offres fonctionnent presque comme pour celles à 4G, mais avec quelques petites différences.

120 Go 5G à 20,99 €/mois pour les 12 premiers mois, puis 32,99 €/mois. En plus des appels illimités, vous disposerez d’un paquet de 70 Go dans les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre. La connexion marche au-delà de ces limites de consommation avec un débit réduit.

Sur votre demande, Orange fournit une 2e carte SIM pour une tablette ou une Airbox avec l’option Multi-SIM internet.

130 Go 5G pour 29,99 €/mois pendant un an, puis 44,99 €/mois. Le paquet en dehors de la France s’élève à 100 Go au lieu de 70 Go.

200 Go 5G pour un tarif de 49,99 €/mois pendant 12 mois, puis 64,99 €/mois. Vous aurez des appels illimités vers les fixes d’au moins 100 destinations et vers les fixes et mobiles en Europe, USA, Canada.

Un volume de 100 Go sera valide dans les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre. Le multi-SIM Orange est également disponible. Le prêt Top Smartphone sera aussi accessible.

Orange propose une large variété d’offres comme la fibre optique, ou encore le magasin pour acheter des appareils mobiles. Si vous voulez un autre type de proposition, nous vous conseillerons de vous rendre directement sur le site du fournisseur.

Forfaits NRJ Mobile

NRJ Mobile utilise le réseau Bouygues Telecom. La qualité de réseau de ces deux enseignes demeure donc semblable. Toutefois, NRJ Mobile offre des services bien distincts. Outre les forfaits intéressants, le mois de janvier annonce des promotions intéressantes.

Les bons plans sur les offres

NRJ Mobile propose des forfaits mobiles selon vos besoins et votre usage. Il est donc possible de souscrire à un plan pour usage normal, professionnel ou international. Chaque offre possède un avantage spécifique. Nous allons surtout nous intéresser pour le plan tarifaire mobile normal.

Forfait Woot 60 Go, sans engagement :

Ce plan vous permet d’avoir 60 Go d’internet à haut débit (4G). Une fois ce seuil dépassé, la connexion est toujours disponible, mais à une vitesse plus lente. Il est à 13,99 € par mois normalement. Mais, une promotion de 7,99 €/mois pour les 12 premiers mois d’abonnement est disponible pour tout achat avant le 27 janvier.

Vous disposerez également d’appels, SMS et MMS illimités. En cas de déplacement, un paquet de 10 Go sous le réseau 4G sera disponible dans les pays d’Union européenne et DOM.

Forfait Woot 5 Go, sans engagement :

Cette offre est également en promotion pour un prix de 3,99 €/mois seulement pendant la première année d’abonnement. Pour obtenir cette remise, vous devrez vous souscrire avant le 27 janvier. Le tarif reviendra à 7,99 €/mois après cette période.

Le volume disponible est de 5 Go sous 4G. Et encore une fois, dépasser ce seuil réduira le débit de votre connexion. Les appels, SMS et MMS illimités sont aussi présents.

Forfait Woot 130 Go 5G, sans engagement :

La différence de cette offre concerne la présence du réseau 5G. Il est à seulement 19,99 €/mois pour une durée d’un an pour toute souscription avant le 27 janvier. Le tarif normal est de 24,99 €/mois.

Vous aurez également un paquet de 17 Go sous 4G, disponible depuis la zone EU et DOM. Comme pour tous les plans, les appels et les SMS/MMS sont de la partie.

Ces plans sont les bonnes affaires du moment. Mais les forfaits Woot de NRJ Mobile présentent d’autres choix. Ainsi, vous pouvez acheter d’autres offres selon votre consommation. Pour cela, vous devrez vous rendre sur le site de l’opérateur. Les autres volumes sont de 10 GO (15,99 €/mois), 100 Go (19,99 €/mois), et de 100 Mo (9,99 €/mois).

Les bons plans smartphones

D’un autre côté, il est possible de contracter un forfait mobile avec un smartphone en option. Cela vous permet d’accéder à différents types d’avantages lors de votre achat. Parmi eux, une option de facilité de paiement ou des réductions sur les appareils en question.

Cependant, la souscription à ce genre d’offre vous soumet à un engagement de 24 mois. Parmi les bons plans de la semaine, il est possible d’avoir l’iPhone XR à partir de 9,99 €. Pour cela, vous devrez contracter le forfait Woot 100 Go à 24,99 €/mois pour deux ans.

Avec le même forfait, vous pourrez obtenir le Samsung Galaxy S9. Le prix d’abonnement sera de 16,99 €/mous cette fois. L’iPhone 8 figure également dans les promotions de la semaine, jusqu’au 24 janvier.

Les bons plans chez NRJ Mobile changent périodiquement. Cela concerne les offres Forfaits Woot, mais également les combos Forfaits + Smartphone.

RED by SFR

Red by SFR est la marque à petits prix de SFR. Elle se spécialise dans les services d’abonnement internet et mobiles. Ses prix restent très raisonnables avec la possibilité de choisir le volume qui peut convenir à votre profil.

Forfait mobile : Forfait Unique RED sans engagements

À partir de 5 €/mois seulement, vous pouvez bénéficier d’un forfait mobile illimité avec le Forfait RED. En plus de cela, vous avez accès à une connexion internet en très haut débit. Le volume de cette dernière dépendra du volume choisi.

Jusqu’au 24 janvier, RED propose une offre unique pour configurer votre forfait internet. La formule Unique RED sans engagements se présente comme suit :

Appel illimité sur 7 jours glissants vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM. Les appels téléphoniques vers Mayotte ne sont pas pris en charge par cette offre.

SMS et MMS illimité à toute heure, vers tous les opérateurs.

Un volume d’internet de 5 Go à 100 Go vous permettra de vous connecter avec une vitesse 4 G. Seul le plan avec 130 Go permet de choisir entre le 4G et le 5G, pour les zones couvertes avec un smartphone compatible.

Au-delà de votre quota, il est possible de renouveler la data. Pour cela, 1 Go vaut 2 €, mais le rechargement est limité à 4 fois de suite seulement.

Selon le volume choisi, le paquet en sol étranger disponible change également. Si vous êtes depuis l’Union européenne, ou DOM, vous pouvez profiter d’appel, SMS et MMS illimité toute l’année et d’une connexion internet supplémentaire tous les mois. 6 Go pour le Forfait 5 Go



7 Go pour le Forfait 40 Go

12 Go pour le Forfait 70 Go

14 Go pour le Forfait 100 Go

15 Go pour le Forfait 130 Go

Vous avez droit à un stockage cloud 100 Go de SFR pour la sauvegarde et accédez à toutes vos données personnelles en toute sécurité.

Le Forfait Unique RED propose un volume de 5 Go d’internet pour 5 € par mois, et 40 Go pour 10 €. Cette offre est aussi disponible avec 70 Go d’internet dont le prix revient à 13 € par mois. Pour 15 €, vous pouvez bénéficier de cette formule avec une connexion de 100 Go. Il est autorisé de souscrire à ce forfait avec une data de 130 Go à partir de 19 € tous les mois. Cela sera de 24 € pour le 5G.

Offre internet : RED Box sans engagements

Le forfait RED Box sans engagements de Red by SFR est une offre qui contient un abonnement internet et l’offre mobile RÉD. Dans la première partie, nous venons de voir toutes les options possibles concernant le plan mobile.

À la base, l’offre RED Box exclut le service télévision, mais il est tout de même possible de souscrire à cette formule en incluant cette option. Ainsi, ce produit de Red By SFR se compose de :

Forfait internet à très haut débit (THD), ADSL, VDSL ou la fibre selon votre éligibilité.

Un service de télévision qui donne accès à 35 chaînes gratuites plus 8 h d’enregistrement.

Offre mobile et fixe illimitée en France Métropolitaine.

10 Go de stockage dans Cloud SFR.

Actuellement, une promotion est en cours pour le box Fibre THD (très haut débit) Débit Plus (1 Go/sec en téléchargement et 500 Mo/sec envoi) pour 26 € par mois seulement. Cela vous offre plus de 100 chaînes TV avec le décodeur Connect TV de RED, et des appels illimités vers les fixes et mobiles.

Free mobile : des offres promotionnelles en ce début d’année.

Free mobile est la référence des opérateurs téléphoniques en matière des forfaits mobiles à bas prix. Son nouveau forfait de 210 Go est une solution idéale pour les plus gros besoins de données et de communication. Jetons un œil sur toutes les offres promotionnelles de Free mobile.

Forfait Free 5G sans engagements : un nouveau forfait au même prix

En plus de son offre à 2 €, l’opérateur ne cesse d’améliorer la qualité de ses produits pour satisfaire ses clients. Ainsi, son forfait Free 5G 150 Go devient actuellement 210 Go au même prix. Ce nouveau forfait reste sans engagements et se compose de :

Appels illimités vers les numéros mobiles et fixes en France métropolitaine, DOM, Canada, USA et en chine.

SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine. Vous disposez du SMS illimité vers le DOM.

210 Go de datas, contre 150 Go auparavant, pour vous connecter sur internet en 5G ou 4G+ (si vous êtes en France métropolitaine)

Ce forfait est aussi un excellent choix pour celui qui voyage fréquemment. Étant ainsi à l’étranger, vous aurez droit à :

Des appels illimités vers plus de 70 pays

Des SMS et MMS illimités depuis le DOM, Europe, USA, Canada, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, Israël.

25 Go par mois vous sont alloués pour connecter depuis plus de 70 destinations.

L’offre Free 5G 210 Go sans engagements est facturée à 19,99 € par mois. Mais les abonnés en Freebox ont droit à une réduction. En effet, ils paient 15,99 € par mois au lieu de 19,99 € pour souscrire à ce forfait mobile.

La série Free 80 Go à 10,99 €

En ce début d’année, Free Mobile présente une offre promotionnelle jusqu’au 1er février 2022. Il propose une série limitée de 80 Go sans engagements avec le 4 G+. Cette édition limitée comporte :

Des appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et le DOM (hors Mayotte)

Des SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Vous pouvez envoyer des SMS illimités vers le DOM.

80 Go d’internet.

Une application Free Ligue 1 avec un accès Premium.

avec un accès Premium. Si vous êtes depuis le DOM ou l’Europe, vous avez accès à :

Des appels illimités

Des SMS et MMS illimités vers DOM et l’Europe

10 Go d’internet

La série Free 4G+ 80 Go, sans engagements, est au prix de 10,99 € par mois pendant une année. Mais ce tarif est uniquement valable pour toute souscription avant la date prescrite précédemment.

Poste mobile : de nouveaux forfaits pour le même prix

La poste est un opérateur mobile virtuel qui repose sur le réseau de SFR. Il propose des forfaits low cost pour les petits budgets et des offres illimitées grâce à la grande enveloppe internet. En ce moment, il présente de nouveaux packages à ses clients, sans changement de prix et sans engagements supplémentaires.

Profitez du nouveau forfait 50 Go pour 9,99 €

Le forfait SIM sans engagements 30 Go d’avant bénéficie actuellement de 20 Go de plus. Ainsi, il se transforme en Forfait SIM sans engagements avec 50 Go. Étant un forfait mobile, il comporte généralement :

Appels illimités en métropole vers la métropole et le DOM. Néanmoins, l’appel mensuel est destiné pour 129 destinataires et limité à 3 h maximum par appel. Outre, vous serez facturés à 0,37 € par minute pour les appels vers la métropole. Pour tout appel vers l’outre-mer, la minute coûtera 0,50 €.

50 Go pour vous connecter sur internet depuis la France métropolitaine vers les DOM. Il est possible de recharger à tout moment en appelant le numéro 2525.

SMS et MMS illimités de métropole vers le DOM. Mais les SMS+ et les MMS+ sont des services payants. Chacun est limité à 250 destinataires pour tout envoi depuis la métropole vers l’outre-mer.

La poste mobile a gardé le prix de son nouveau forfait avec de la data en plus, soit 9,99 € par mois. Si vous êtes depuis les zones Européenne et DOM/COM, vous avez droit à :

Appels illimités hors Visio vers ces mêmes zones et la France métropolitaine

SMS et MMS illimités depuis les Zones Europe, l’outre-mer ou COM vers ces mêmes zones et la métropole.

10 Go déduits du volume maximum du forfait sont destinés pour tout usage depuis ces zones.

Pack 100 Go à moins de 15 €

Le forfait SIM sans engagements 80 Go franchit désormais la barre de 100 Go, mais il ne présente aucun changement au niveau du prix. En effet, à 14,99 €/mois, vous pouvez profiter de ce nouveau forfait mobile de la Poste mobile. Celui-ci est composé de :

Appels illimités vers la métropole et le DOM, mais la durée maximum de chaque appel se cantonne à 3 h. En cas de dépassement, la facturation pour chaque minute supplémentaire sera fixée à 0,37 € pour les appels métropolitains et 0,5 € vers le DOM.

SMS et MMS illimités vers la métropole. Toutefois, vous disposez de 250 SMS à envoyer depuis la métropole vers le DOM et de 250 MMS de la métropole vers cette même zone.

100 Go d’internet pour surfer.

Si vous êtes en déplacement depuis l’Europe et le DOM/COM, vous avez accès à

Appels illimités vers ces zones et la France métropolitaines

SMS et MMS illimités vers l’Europe et le DOM/COM

15 Go d’internet décompté du 100 Go pour vous connecter sur internet.

Conclusion

Chaque opérateur et fournisseur possède son tarif malgré la similarité entre les différentes compositions des offres. De ce fait, chacun essaye également de se distinguer des autres. Il faut donc bien comparer le rapport entre le volume de données obtenues avec le prix affiché. Les bons plans sont surtout le meilleur moment pour souscrire à une offre en particulier.

Il est même possible de combiner un forfait mobile avec l’achat d’un smartphone, avec en option les mensualités ou les remises. Cette combinaison serait peut-être, à notre avis, un autre moyen de comparer les forfaits.