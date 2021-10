Rate this post

Le Huawei P50 et P50 Pro bientôt en France ?

Toujours sous l’embargo américain, Huawei est toujours en difficulté sur le marché des smartphones. Le constructeur reste d’ailleurs en retrait concernant la zone internationale. En dépit de tout, la marque maintient encore sa volonté de revenir.

Une sortie internationale en 2022

Hier, nous avons écrit sur le retour de Huawei en Europe avec le Nova 9. Durant le briefing, la marque chinoise a déclaré le retour de ses modèles premiums sur le marché international. Il s’agit donc des Huawei P50 et ses variantes. Cependant, cette sortie sera prévue pour 2022.

Les Huawei P50 sont déjà disponibles en Chine depuis 6 mois. La marque avait déjà annoncé l’idée de se concentrer uniquement sur ce marché. Une sortie internationale restait cependant à envisager malgré les différentes limites imposées à la marque. En effet, tous les smartphones de Huawei sont privés de la technologie 5G, mais également des services Google.

Ces différentes restrictions rendent difficile l’accès au marché international. Les utilisateurs de smartphones du monde entier hésitent à utiliser un appareil ne disposant pas des services Google. Le seul recours à disposition de Huawei reste son système d’exploitation HarmonyOS.

La prochaine version de cette interface sera la Deveoper Preview HarmonyOS 3.0 qui sortira cette semaine en Chine. Pour pouvoir tenir le rythme, cette nouvelle version devrait réduire au maximum les bugs rencontrés.

Avec cette annonce de commercialisation internationale, la France peut espérer l’arrivée de ces modèles sur son territoire. Pour rappel, les Huawei P40 et Mate 40 Pro étaient également sortis dans l’Hexagone. Mais cette annonce pour 2022 est-elle vraiment une bonne idée ?

Une concurrence lourde

Les fiches caractéristiques du Huawei P50 et P50 Pro sont de la qualité d’une gamme premium. Cependant, il s’agit des caractéristiques d’un haut de gamme de l’année 2021.

Le smartphone embarque un SoC Snapdragon 888 (ou Kirin 9000), avec le choix entre 8 Go et 12 Go de RAM. Nous retrouvons également une dalle OLED en FHD+ avec un rafraichissement de 90 Hz (pour le P50) et 120 Hz (pour le P50 Pro).

Le module photographie de l’appareil n’est pas en reste. Pour le P50 Pro, nous retrouvons 4 capteurs avec un objectif principal de 64 MP avec zoom optique x 3,5 et un zoom numérique x100, un capteur monochrome de 40 MP, et deux autres modules de 50 MP et de 13 MP. Une batterie est de 4360 mAh compatible avec une charge rapide de 66W supportera cette configuration.

Techniquement, le Huawei est donc performant. Mais pour l’année 2022, la concurrence s’annonce rude. En effet, le smartphone va se placer contre la nouvelle génération de Samsung, de Xiaomi, d’Apple et d’Oppo. Avec son handicap sur les services Google et la 5G, le Huawei P50 semble mal parti après cette annonce.

Conclusion

Le Huawei P50 et P50 Pro sont très bons sur le plan technique et performance. Cependant, une sortie internationale en 2022 nous rend sceptique en voyant les smartphones nouvelles générations de la concurrence. Nous ne pouvons qu’attendre l’arrivée de ces modèles et voir comment ces derniers vont se démarquer.