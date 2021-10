Rate this post

Le Huawei Nova 9 débarque en France

Huawei présente le successeur de la série Nova. Le Huawei Nova 9 vient d’être annoncé en France malgré la situation de la marque. En effet, le constructeur subit encore les contraintes de l’embargo lors de l’annonce de ce smartphone. Mais cela ne l’empêche pas de sortir un modèle intéressant.

Un smartphone privé de 5G et des services Google

L’annonce Huawei Nova 9 arrive avec le Nova 8i. Nous allons nous focaliser sur le premier afin de voir ce que la firme chinoise a pu avancer lors de sa présentation jeudi dernier.

Pour rappel, Huawei est encore sous les sanctions américaines au moment où nous écrivons ces lignes. Ces derniers restreignent grandement les manœuvres du constructeur en dehors de la Chine. Cependant, il vient d’annoncer l’arrivée de Nova 9 en Europe et en France.

Ce modèle sortira donc sans les applications et les services Google. Le Play Store sera parmi les absents. Les applications seront donc disponibles à partir de l’App Gallery de Huawei. Le Nova 9 sera également non compatible avec le réseau 5G. Il s’agit des défauts de cet appareil.

Cependant, Huawei propose en compensation son interface personnelle EMUI 12. Cette dernière fonctionne en AOSP (Android Open Source Project).

Une fiche technique convaincante à 499 €

En étant privé de la 5G, Huawei se tourne vers la puce Snapdragon 778G à 6 nm (4G) pour respecter les mesures prises à son encontre. La configuration embarque un RAM de 8 Go avec un stockage 128 go.

En apparence, le Huawei Nova 9 prend comme base le P50. Nous retrouvons donc les deux blocs de capteurs, arrondis, dans le dos de l’appareil. Il aura une épaisseur de 7,77 mm pour un poids total de 176 gr. Huawei joue dans la finesse avec ce modèle.

L’écran sera un FHD+ (2340 x 1080 pixels) rafraichi à 120 Hz, compatible avec le HDR 10. La fréquence de l’affichage sera statique et non adaptative. Cela risque de rogner sur la batterie, dommage. La technologie reste toutefois non communiquée. Nous ne savons donc pas si ce sera une dalle OLED ou LCD.

L’appareil photo sera composé de quatre capteurs :

Un module principal de 50 MP (f/1,9) ayant un objectif plus grand que celui de l’iPhone 12 Pro Max pour mieux capter la lumière.

Un ultra grand-angle de 8 MP (f/2,2).

Un capteur de profondeur (f/2,4).

Et un module pour les photos macro (f/2,4).

Le capteur frontal se trouve dans un creux minuscule sur l’écran. Il sera de 32 MP. Huawei promet des photos de qualité grâce à l’intelligence artificielle du smartphone.

Conclusion

Les caractéristiques du Huawei Nova 9 veut ressembler à celles d’un smartphone de haut de gamme tout en restant accessible. En effet, ce modèle sera lancé à 499 € lors de sa sortie le 2 novembre 2021. Les coloris disponibles seront le noir et le bleu. Ce retour de Huawei reste encore timide, mais la volonté de revenir sur le marché reste là.