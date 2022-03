Bons plans : les meilleurs forfaits à moins de 10 euros du moment

Rate this post

Êtes-vous à la recherche d’un nouveau forfait mobile ? Face à la diversité des promotions, choisir la meilleure offre s’avère difficile. De plus, de nombreux opérateurs mobiles proposent actuellement des formules exceptionnelles. Pour vous aider, nous avons concocté une liste des bons plans à moins de 10 €. Ceux-ci devraient largement couvrir vos besoins du quotidien.

Orange avec 70 Go à 9,99 €

En ce début 2022, Orange propose une nouvelle formule sans engagements à ne pas rater. Cette offre embarque 70 Go d’internet en 4 G pendant un an pour seulement 9,99 € par mois. Toutefois, vous bénéficiez de ce prix réduit grâce à un code promo, qui est SKI2022.

Pour cela, vous devez l’utiliser dans la rubrique « Avez-vous un code promo ? ». De même, il fonctionne dans les magasins Orange, en appelant le service client ou en Click et Collect. Qu’importe votre choix, le conseiller d’accueil appliquera le code. Cette offre reste valide pour toute nouvelle inscription au forfait de l’opérateur historique.

En ce qui concerne les composants inclus, cette formule semble très complète. En effet, elle dispose de 70 Go d’internet en 4 G. Meilleure, cette quantité demeure utilisable en France métropolitaine et depuis les zones d’Europe, Suisse/Andorre, et le DOM. Les appels, SMS, et MMS se trouvent également illimités vers/depuis ces mêmes zones.

Jusqu’au 31 mars 2022, vous pouvez bénéficier d’un abonnement mensuel à 9,99 € pendant une année. Au-delà, il passera automatiquement à 29,99 €.

Prixtel : disposez de 100 ou 140 Go pour moins de 10 €

Comme d’habitude, Prixtel gagne toujours une place dans notre liste de bon plan. En fait, l’opérateur essaie d’offrir des formules à petit prix, tous les mois. Ses deux sortes de forfaits mobiles se trouvent actuellement en promotions. Et ce, jusqu’au 8 mars 2022 à minuit. Elles proposent des services presque similaires comme :

Appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine.

Une couverture d’internet à utiliser en France et à l’étranger.

Sans engagement

Toutefois, elles se différencient en termes de prix et de volume de datas offerts. Les deux forfaits proposent 20 Go de données mobiles consommables dans les zones européennes et le DOM. Ainsi, vous faites votre choix selon vos besoins du quotidien :

Le grand avec 100 à 140 Go d’internet pour 6,99 € par mois.

Le géant embarquant 140 à 200 Go pour 9,99 € tous les 30 jours.

Ce dernier comporte également des appels illimités vers les fixes d’Union européenne. Vous pouvez aussi appeler vers les fixes ou mobiles d’Amérique du nord. Celui-ci concerne notamment le Canada, les États-Unis, l’Alaska, l’Hawaï, les iles vierges américaines, et le Porto Rico.

Pour rappel, ce MNVO exploite le réseau 4G et 5G de SFR. Par rapport aux autres, Prixtel se fait remarquer en proposant des offres flexibles. De ce fait, votre consommation mensuelle déterminera votre facture. Pour profiter de ce bon plan, vous avez encore quelques heures pour souscrire à cette offre.

Série Free 110 Go au prix de 9,99 €

Dans cette course, il faut savoir employer tous ses moyens possibles afin d’affronter la concurrence. Pour cela, Free Mobile décide de relancer sa série limitée en 4 G. Mais cette fois-ci, l’opérateur met en place une offre plus avantageuse avec 110 Go pour un abonnement mensuel de 9,99 €.

Cette série limitée de Free propose également d’autres services incluant :

Des appels illimités vers les fixes et les mobiles de la France métropolitaine et les secteurs d’outre-mer.

SMS et MMS illimités en France, Europe, et le DOM.

110 Go d’internet en 4G utilisable en France métropolitaine.

10 Go inclus dans ce forfait pour tout usage dans l’Europe et le DOM.

Avec ce volume, vous pouvez suffisamment visualiser des vidéos sur YouTube, regarder des films ou séries sur Netflix. Ainsi, vous profiterez de votre environnement numérique mobile sans vous soucier d’être limité.

Il est à noter qu’après la première année, cette formule coûtera 19,99 €, mais propose cette fois-ci 210 Go en 4G, voire 5G. Évidemment, il est possible de résilier votre contrat avant un renversement de prix.

NRJ Mobile : 130 Go à partir de 9,99 €

NRJ mobile propose 130 Go pour remplir les gigas de votre smartphone. Cette offre promotionnelle sera valable jusqu’au mercredi 9 mars 2022. Elle comporte :

Des appels, SMS, et MMS illimités en France et en Europe (incluant 27 pays de l’UE + Islande + Liechtenstein + Norvège) et dans les DOM

130 Go en 4G à consommer en France métropolitaine

13 Go à utiliser depuis l’Union européenne et les DOM. Celui-ci s’applique dans 30 destinations en Europe, 27 dans l’UE, 8 en outre-mer, en Islande, en Liechtenstein, et en Norvège.

Une couverture de réseau Bouygues Télécom

Cette série limitée de NRJ Mobile est à 9,99 € par mois. Elle prendra fin le 9 mars 2022 à minuit. Sans engagement, vous pouvez changer de forfait à tout moment.

Le forfait Big RED 100 Go sans engagement

Contrairement aux autres, RED by SFR met souvent à jour ses forfaits en série limitée. Cela est dans le but de mener la tendance de l’offre sur le marché. L’opérateur low cost de SFR s’est donné beaucoup de mal pour proposer une formule exceptionnelle.

Celle-ci embarque 100 Go d’internet pour seulement 10 € par mois. La 5G peut même être activée pour 5 € supplémentaires. De ce fait, le forfait 100 Go + 5G s’avère le moins cher sur le marché. Sachant que le Big RED est une série limitée, elle s’expirera d’ici 2 jours. Plus précisément, elle prendra fin le 10 mars 2022.

Ce forfait propose une formule complète. Ainsi en France métropolitaine, il dispose, comme toujours, des :

Appels (vers fixes ou mobiles), SMS, et MMS illimités.

100 Go vous seront alloués pour vous surfer sur internet.

Depuis l’Union européenne et le DOM, il présente des services inclus :

14 Go par mois décompté du forfait utilisable depuis ces destinations.

Appels, SMS, MMS illimités toute l’année.

Par ailleurs, cette série limitée existe également en plus gros volume de datas. Celle-ci embarque 200 Go pour vous connecter sur la toile. Le prix est à seulement 12 €.

SFR : 80 Go en 4G pour 10 € par mois

SFR propose également de bons plans avec ses forfaits mobiles en 4 G. L’opérateur semble casser le prix pour attirer de nouveaux clients. En effet, son forfait sans engagements 80 Go en 4G est à 10 € seulement. Comme tout autre forfait, celui-ci prend en charge les services suivants :

Appels, SMS illimités depuis la France vers les numéros fixes et mobiles dans cette même zone et dans le DOM

MMS illimités vers la France métropolitaine

80 Go exploitables en France

Si vous êtes depuis l’Europe, le DOM, la Suisse et l’Andorre, vous avez également droit à :

Des appels, SMS, et MMS illimités

80 Go d’internet mobiles.

Pour cette formule, l’opérateur vous facture 10 € par mois pendant une année. Au-delà, le prix passera à 30 €. Toutefois, vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Conclusion

Certes, les forfaits mobiles paraissent similaires l’un à l’autre. Toutefois, chaque opérateur met le paquet pour proposer des offres différentes. Votre choix devrait s’orienter vers celle qui correspond au mieux à vos besoins au quotidien. Cependant, certains fournisseurs et MNVO essaient de prolonger la promotion. À vous d’agir pour ne pas rater les belles opportunités !