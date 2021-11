Bon plan sur l’iPhone 13 Pro chez Red by SFR

Rate this post

L’iPhone 13 Pro est le dernier smartphone sorti par Apple. Dévoilé avec les trois autres versions (iPhone 13 Mini, 13 et 13 Pro Max), il se classe deuxième en termes de performance parmi ces gammes. Disponible à partir de 1149 €, Red by SFR propose une remise de 40 € sur tous les iPhone 13 Pro.

Une offre sur toutes les configurations

L’iPhone 13 Pro présente quatre configurations au choix lors de l’achat. La différence concerne uniquement la capacité de stockage et non les performances du smartphone. En effet, il est possible de trouver un iPhone 13 Pro avec 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage.

Avec un forfait RED, la remise est applicable immédiatement. Pour rappel, l’iPhone 13 Pro affichait un prix de lancement de 1159 € (128 Go), 1279 € (256 Go), 1509 € (512 Go), et 1739 € (1 To). Actuellement, vous trouverez ces smartphones avec une réduction considérable sur RED by SFR :

1109 € pour le modèle à 128 Go de stockage, soit 50 € d’économie.

1219 € pour l’iPhone 13 Pro avec 256 Go, soit 40 € d’économie.

1459 € pour le modèle à 512 Go.

1689 € pour la version à 1 To.

Une remise moyenne de 50 € est donc appliquée lors de l’achat d’un appareil. Toutefois, il vous est possible d’obtenir une facilité de paiement en souscrivant à une offre RED. Un règlement en 4 fois sera applicable, sur une période de 4 mois. Le premier paiement s’effectue immédiatement lors de l’achat de l’offre et du smartphone.

La fiche technique

L’iPhone 13 Pro est un smartphone haut de gamme d’Apple. Niveau performance, il bénéficie de tous les atouts de l’iPhone 13 Pro Max. L’unique différence concerne la taille de l’écran, qui est de 6,1 pouces pour la version Pro (contre 6,7 pouces pour le Pro Max).

Avec un design et une finition élégante, le smartphone présente un écran Super Retina XDR avec la technologie ProMotion. Cette fois, la dalle affiche un taux de rafraichissement à 120 Hz adaptatif pour une lecture très fluide. Elle est également très réactive.

Poussé par la puce A15 Bionic, le smartphone figura parmi les plus performants sur le marché actuel. L’A15 Bionic possède un coprocesseur neuronal améliorant le traitement de l’IA. Cela se ressent directement sur les photos prises par l’appareil.

Le stabilisateur optique Sensor Shift était une exclusivité de l’iPhone 12 Pro Max. L’iPhone 13 Pro intègre cette technologie, ainsi que l’autofocus à détection de phase dans ses capteurs. Cela offre des clichés excellents pour les amateurs de photo.

Le nouvel iPhone 13 Pro a également amélioré l’autonomie de sa batterie. Il embarque une batterie avec une capacité de 3095 mAh. Cela permet un usage normal durant une journée sans avoir à recharger. Vous pouvez voir le test complet ici.

Conclusion

L’iPhone 13 Pro se place actuellement parmi les meilleurs smartphones premiums. Bien que son prix reste supérieur à la barre des 1000 €, la qualité est au rendez-vous. Cette offre permet d’obtenir une réduction sur l’achat de cet appareil.