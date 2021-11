Redmi Note 10S 128 Go Onyx Gray en promotion chez Amazon

Rate this post

Amazon vient de lancer le Black Friday avant l’heure. Parmi les promotions intéressantes, nous retrouvons le Redmi Note 10S en promotion. Cette offre est limitée selon le stock disponible. D’ailleurs, il reste très peu d’exemplaires à l’heure où nous écrivons.

Offre très limitée sur le Redmi Note 10S

Le Redmi Note 10S reprend les bases du Redmi Note 10 standard. Sorti en mars 2021, ce smartphone propose un changement au niveau des capteurs photo et de son processeur. Il se présente sous quatre coloris : Ocean Blue, Pebble White, Onyx Gray, Starlight Purple. Vous avez le choix entre un Redmi Note 10S avec 6 +64 Go ou 6 +128 Go.

Le modèle en promotion est le Redmi Note 10S de 128 Go de stockage, couleur Onyx Grey. En effet, lancé avec un prix de 249,90 €, il est actuellement à 216,50 € (TVA incluse) chez Amazon. Cela représente une économie d’environ 13 % sur le prix initial.

À partir du 8 novembre 2021, Amazon lance le Black Friday avant l’heure. Cet événement apporte son lot d’avantages. Ainsi, cette promotion vous permettra également de payer votre Redmi Note 10S en une fois, ou en 4 fois. Cette dernière option inclut le règlement d’une mensualité sur une période de 4 mois.

VOIR LA PROMO SUR LE XIAOMI REDMI NOTE 10S

Une entrée de gamme agréable

Le Redmi Note 10S est un smartphone d’entrée de gamme, de la série des Redmi Note 10. Il vient se placer entre la version Pro et la version standard. Il reprend les atouts du Redmi Note 10, tout en améliorant certains points.

Ce modèle offre un écran de 6,43 pouces Super AMOLED en FHD+, rafraichi à 60 Hz. Il offre un bon confort visuel pour sa catégorie. Le grand changement sur ce smartphone concerne son appareil photo et son processeur MediaTek (contre Snapdragon sur le Redmi Note 10).

Le Redmi Note 10S embarque 4 capteurs. Le module principal sera de 64 mégapixels (au lieu des 48 mégapixels). Il s’agit du changement opéré par le constructeur. D’ailleurs, cela se ressent lorsque vous activerez le mode 64 mégapixels. La configuration sera complétée par un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur et macro de 2 mégapixels chacun.

La deuxième différence concerne le processeur. Le Redmi Note 10S embarque un SoC MediaTek Helio G95, à la place du Snapdragon 678 du Redmi Note 10. Cela offre une très légère amélioration sur les performances de l’appareil.

L’autonomie reste un des points forts de la marque. Nous retrouvons une batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge filaire rapide de 33 W.

Le smartphone est compatible avec le réseau 4G. La présence du NFC est un atout de taille. Cette technologie est indispensable pour les paiements mobiles.

Conclusion

Malgré son manque de polyvalence en photo et son dos qui retient les empreintes, le Redmi Note 10S est un bon appareil d’entrée de gamme dans son ensemble.