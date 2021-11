Black Friday Samsung 2021 : une sélection des meilleures offres smartphones !

Rate this post

Samsung propose des remises sur tous ses produits durant le Black Friday 2021. Du 19 au 28 novembre, vous retrouverez une sélection de smartphones en promotion sur son site officiel. Les articles seront livrés dans la limite du stock disponible.

Le smartphone pliable Galaxy Z Fold 3 5G

Le Galaxy Z Fold 3 5G est en promotion durant le Black Friday. Vous pouvez économiser jusqu’à 300 € sur cet achat. En effet, les deux versions affichent un prix de 1599 €.

Pour rappel, le prix en temps normal pour la version avec 256 Go de stockage est de 1799 €, et celle avec 512 Go est de 1899 €. Cette promotion concerne tous les coloris du smartphone. Vous avez encore le choix entre le noir, le vert et l’argent.

L’atout principal d’un smartphone pliable réside dans la taille de son écran. Avec ce modèle, vous bénéficiez de deux dalles de qualités. Cela vaut pour l’écran intérieur et extérieur. La pliure reste à peine visible si vous n’y faites pas attention.

Puissant et robuste, le Galaxy Z Fold 3 est compatible avec le S Pen pour augmenter votre productivité. En effet, il embarque le processeur Snapdragon 888, couplé avec 12 Go de RAM. Il est également étanche.

Les séries S21 jusqu’à 360 € de remises

La série des Galaxy S21 concerne les smartphones haut de gamme de la marque. Samsung propose des réductions sur toutes les gammes de son flagship. En effet, le Galaxy S21, S21+, et le S21 Ultra sont en promotions dans le Samsung Shop.

Le Galaxy S21 avec 128 Go de stockage est à 699 €, soit 160 € de réduction sur le prix normal (859 €).

Le Galaxy S21+ passe à 799 € (contre 1059 €) pour la configuration 8 +128 Go, et 849 € (contre 1109 €) pour le modèle 8 +256 Go.

Le Galaxy S21 Ultra est à 999 € (contre 1259 €) pour la version 12 +128 Go, 1049 € (au lieu de 1309 €) pour le 12 +256 Go, et 1079 € (contre 1439 €) pour le 16 +512 Go.

Tous les coloris sont encore disponibles pour chaque gamme du Galaxy S21.

Phantom White, Phantom Pink, Phantom Gray et Phantom Violet pour le S21 standard.

Phantom Black, Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Red et Phantom Gold pour le S21+.

Phantom Black, Phantom Navy, Phantom Brown, Phantom Titanium et Phantom Silver pour le S21 Ultra.

Le Galaxy Note 20 Ultra

Ce smartphone qui date de 2020 est le dernier Galaxy Note de Samsung. Cet appareil est une valeur sure pour augmenter votre productivité. En effet, il est compatible avec le S Pen. Le Galaxy Note profite d’un grand écran de 6,9 pouces. Avec une résolution de 3200 x 1440 pixels, il possède un taux de rafraichissement à 120 Hz.

Le Galaxy Note Ultra avec 256 Go de stockage est à 999 €, soit une remise de 310 € sur le prix normal. Avec 12 Go de RAM et le processeur Exynos 990, il reste un smartphone apprécié par les professionnels. Les finitions en font également un appareil intéressant, surtout avec la couleur bronze.

Durant votre achat, vous pouvez choisir entre le Mystic Bronze, le Mystic Black, et le Mystic White.

Le milieu de gamme Galaxy A52s 5G

Cette promotion concerne l’unique milieu de gamme parmi les smartphones. Nous avons déjà évoqué le Galaxy A52s 5G dans cet article.

Conclusion

Samsung est une marque présentant une variété de produit. Notre article traite uniquement des bons plans sur les smartphones. Cependant, la marque propose également des offres sur tous ses produits durant le Black Friday. Vous pouvez toujours jeter un œil sur le site officiel, ne serait-ce que pour regarder.