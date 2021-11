Black Friday Oppo : jusqu’à -250 € sur une sélection de produits chez Amazon

Rate this post

La période du Black Friday est une occasion de trouver les bons plans. Dans cet article, nous allons faire une sélection de smartphones Oppo à trouver sur Amazon.

Oppo Find X3 Lite Noir avec les Enco Air

L’Oppo Find X3 Lite est la version la moins chère du smartphone de la marque. Un prix réduit signifie également une petite baisse en performance. Cet appareil se place donc dans la catégorie des milieux de gamme, et non dans le haut de gamme.

Ce smartphone profite d’un design sobre avec une fiche technique intéressante. En effet, il embarque le SoC Snapdragon 765G, couplé avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il bénéficie d’un écran OLED en FHD+, rafraichi à 90 Hz. Une batterie de 4300 mAh, compatible à une charge rapide de 65W, supporte la configuration.

Nous retrouvons un capteur principal de 64 MP sur les 4 modules disponibles, et un selfie de 32 MP. Il est possible d’obtenir l’Oppo Find X3 Lite Noire à partir de 329,90 €. Cette offre inclut une paire d’Enco Air du constructeur. Il s’agit des écouteurs sans fil Oppo.

Le prix de cet appareil sur le marché tourne autour de 349 €. La paire d’écouteurs Enco Air est à 79,90 € sur le tarif normal. Cet achat vous permettrait donc d’économiser presque 80 €.

Oppo Reno 6

L’Oppo Reno 6 entre dans le milieu de gamme de la marque. Avec son design plutôt original, l’appareil embarque un écran OLED de 6,4 pouces. La résolution est en FHD+, avec un taux de rafraichissement à 90 Hz.

Il embarque un RAM de 8 Go, avec une mémoire interne de 128 Go. Le module principal de l’appareil photo est de 64 MP. Celui-ci est complété de deux autres capteurs (8 MP et 2 MP). Le selfie est de 32 MP. Un des points forts de l’Oppo Reno 6 concerne sa batterie de 4300 mAh, compatible avec la charge rapide de 65W.

Lancé à 499,90 €, l’Oppo Reno 6 est actuellement à 449,90 € sur Amazon. Cette offre s’applique uniquement sur la couleur bleue Arctique.

Oppo Find X3 Pro

L’Oppo Find X3 Pro est le smartphone le plus performant de la marque. Il se classe parmi les meilleurs smartphones de l’année 2021, dans la catégorie premium.

Déjà, il se distingue avec son design fluide au niveau des capteurs photo. Sa dalle AMOLED QHD+ de 6,7 pouces, rafraichi à 120 Hz (adaptatif) est également un atout de l’appareil. Côté photographie, il est performant (50 MP, 50 MP, 13 MP et 3 MP). Le mode microscope est un détail innovant dans le domaine.

Les grosses performances sont au rendez-vous avec l’Oppo Find X3 Pro. Il embarque la puce Snapdragon 888, combiné avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La batterie de 4500 mAh, avec charge rapide de 65W, permet de passer de 5 % à 95 % en 30 minutes seulement.

Le prix de cet appareil est à 899,90 € sur Amazon. Une remise de 250 € par rapport à son prix initial, qui est à 1149 €.

Conclusion

Les smartphones Oppo utilisent tous l’interface ColorOS, qui est un autre atout de la marque. En effet, ce système offre une multitude de possibilités de personnalisation. Ces offres limitées sont une occasion à saisir pour les amateurs d’Oppo et de ColorOS.

