Android 12 : quelles nouveautés sur le nouveau système Google ?

Après la sortie officielle d’Android 12 le 4 octobre dernier, certains smartphones bénéficient déjà d’une version Beta. La seule version stable en circulation est uniquement sur AOSP. En effet, Google a mis en ligne son nouveau système uniquement pour les constructeurs et les développeurs. Qu’apporte donc le nouvel OS ?

Une mise à nouveau sur la sécurité

La Beta 5 sortie en septembre 2021 permettait déjà d’avoir un aperçu sur les nouveautés du nouvel OS de Google. La sécurité fait l’objet d’une amélioration. L’OS de Google devient encore plus transparent et plus contrôlable par les utilisateurs. Le constructeur veut renforcer la sécurité des appareils et des données de leurs utilisateurs pour rassurer le public.

Parmi les mises à jour, la WebView subit une refonte pour optimiser l’intégrité de l’utilisation des cookies sur les différents sites web. Elle fonctionnera presque comme Chrome et les autres navigateurs en ligne.

Cette obligation de transparence s’applique également pour les développeurs. Cela concerne l’export et l’attribution d’activités ou de services des applications. Par exemple, Android 12 ne permettra plus le lancement d’un service au premier plan par une application en arrière-plan. L’adresse MAC de votre appareil sera également interdite d’accès par un programme.

L’expérience utilisateur en avant

Android 12 propose une nouvelle fonctionnalité pour gérer les apparences de l’interface. « Material You » permettra à l’utilisateur de personnaliser le design. Les possibilités sont élargies de manière à offrir une expérience de personnalisation unique. Par exemple, les accentuations reprendront la principale couleur du fond d’écran.

Au niveau des designs, Material You proposera des graphiques plus arrondis. Cela concerne par exemple les fenêtres du système. Les barres de notifications, de luminosité et du volume, ainsi que les widgets et les popup auront plus de rondeurs que sur les précédentes versions d’Android. Les tuiles des paramètres rapides subissent également des améliorations.

Le système accepte désormais de nouveaux formats de photos et de vidéos. Ainsi, les vidéos encodés sous HEVC et AVC fonctionneront. Ces types de formats permettent d’économiser de l’espace sur la mémoire grâce à leurs compressions optimisées. Les AV1 Image File (AVIF) fonctionneront également pour les photos et les images fixes.

La sortie audio bénéficie également d’une amélioration. Le retour haptique et ses vibrations seront disponibles pour les applications. Cela est valable pour les appels vidéo ou encore les jeux. Il sera possible de transférer ces vibrations sur une manette connectée au téléphone. Android 12 gèrera 24 canaux audio grâce à la prise en charge de l’audio spatial.

Une meilleure gestion des notifications

Les notifications peuvent devenir intrusives pour les utilisateurs de smartphone. Dérouler la longue liste de toutes les alertes finit par nous lasser. Android 12 revoit cet aspect de façon à améliorer cette expérience.

Le design adopte des effets translucides. Android 12 apporte son lot de nouvelles icônes, transitions et animations. Il améliore ces derniers afin d’optimiser la fluidité du système. Ainsi, l’ouverture d’une application par clic sur une notification devient plus rapide.

Le nouvel OS regroupe également les notifications d’une même catégorie. Un compteur indiquera le nombre de messages sur Messenger, ou le nombre de mails reçus. Cela nous évitera d’avoir une longue liste d’alertes. Le paramétrage des notifications est également possible.

Les nouvelles fonctionnalités

Parmi les nouveautés d’Android 12, le mode jeu arrive. Ce dernier permet de jouir d’une expérience immersive sans l’intrusion de notifications ou autres dérangements. Il active automatiquement le mode « Ne Pas Déranger » du smartphone. Une option « FPS » sera également de la partie pour augmenter les performances en jeu. Ce mode reste toutefois optionnel et non disponible par défaut.

La fonction « Hotspot » reçoit une mise à niveau. Il est désormais possible de générer un code QR à scanner pour se connecter. Une option permet également de se connecter automatiquement sans saisie de code ou de scanner. Il s’agit de la fonctionnalité de partage de proximité.

Les fonctionnalités comme le Picture in Picture (PiP) et le mode à une main s’améliorent. Pour le PiP, l’interface bénéficie d’une optimisation. Le mode à une main s’activera désormais par défaut. Inutile donc d’ouvrir le paramètre pour l’activer.

Conclusion

Cette nouvelle mise à jour du système Android promet de belles choses pour les utilisateurs. D’autres fonctionnalités et améliorations s’ajouteront encore à celles déjà mentionnées. Toutefois, le public attendra le déploiement sur les différents smartphones avant de pouvoir l’utiliser.