Android 12 : disponible uniquement pour les constructeurs

La date du 4 octobre 2021 devait être le jour du déploiement de l’Android 12. Google a respecté son programme, mais le nouveau système reste encore pour les constructeurs et les développeurs uniquement. Le déploiement pour le grand public attendra encore.

Un choix inédit de la part de Google

Android 12 était déjà disponible en version Beta depuis le début de l’année 2021. La dernière version sortie en septembre annonçait l’arrivée d’une version stable en octobre. Le calendrier a été maintenu pour les constructeurs et les développeurs.

En effet, le déploiement s’effectue uniquement chez ses derniers. Cela s’effectue dans le cadre du projet « open source AOSP » de Google. La priorité donc aux entreprises. Les prochains smartphones Google Pixel pourraient donc sortir sous… Android 11 et non Android 12.

En priorisant les professionnels, Google réalise ici un fait inédit. La firme effectue cette démarche dans l’objectif de réduire les bugs sur la version finale pour le public. En effet, les développeurs et les constructeurs ont pour rôles d’effectuer les tests nécessaires. Cela permettra de sortir les mises à jour correctifs et autres le plus rapidement, et ainsi faciliter la migration des utilisateurs vers le nouveau système.

La plus grande nouveauté d’Android 12 serait la fonctionnalité « Material You ». Ce dernier permettrait de personnaliser l’interface utilisateur librement. Le design et l’esthétique des applications devraient donc s’améliorer nettement avec ce système.

Le déploiement pour le grand public

Les utilisateurs Android devront encore patienter jusqu’au déploiement du système. La liste des smartphones compatibles a déjà été annoncée. Certains constructeurs, comme Oppo et OnePlus, annoncent même le déploiement de leurs nouvelles interfaces pour migrer vers Android 12.

Oppo annonce l’arrivée du ColorOS 12, OnePlus de l’OxygenOS 12 (le dernier OxygenOS pour la firme). Ces mises à jour permettront aux utilisateurs de migrer vers Android 12. Toutefois, il faudra revoir la liste des modèles compatibles avec le nouveau système pour pouvoir effectuer la mise à niveau. Parmi les autres constructeurs connus pour bénéficier d’Android 12, nous avons également Samsung, Realme, Tecno, Vivo et Xiaomi.

En attendant l’arrivée de ces mises à jour, Android 12 pourrait sortir avec l’arrivée des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Selon les rumeurs, l’annonce devrait se produire d’ici le 19 octobre. Nous saurons également si ces smartphones sortiront sous Android 12 ou 11. Les semaines à venir vont confirmer la situation.

Conclusion

L’annonce sur le déploiement d’Android 12 a bien évidemment la communauté des utilisateurs du système. Cependant, la participation des constructeurs et des développeurs pour sortir une version plus stable ne serait pas pour nous déplaire.