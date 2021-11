Amazon : Black Friday avant l’heure du 8 au 18 novembre !

Rate this post

Le mois de novembre est sous le signe des promotions et des bons plans en tout genre. Amazon vient d’ouvrir les réjouissances en lançant son « Black Friday avant l’heure ». Les prix chutent et les offres sont déjà nombreuses sur le site.

Des promotions jusqu’à -70 %

L’évènement attendu de la semaine était le Singles Day d’AliExpress, mais Amazon vient de lancer 10 jours de promotions sur de nombreux produits. En effet, le « Black Friday avant l’heure » est exactement comme son nom l’indique. Il s’agit d’une mise en bouche avant le plat principal, mais les prix dégringolent déjà.

Le Black Friday se tient le 26 novembre 2021 pour cette année. L’évènement est suivi du Cyber Monday pour former le Cyber Week. À la veille de Noël, cette semaine de promotions est très attendue pour les consommateurs. Cependant, le site a décidé de commencer à proposer des promotions. Cela sous-entend la proposition de différentes offres durant tout le mois.

Amazon lance vraiment tôt ses promotions cette année. En effet, cela a commencé uniquement en décembre durant l’année précédente. Les circonstances étaient également différentes avec le Covid. Les remises vont jusqu’à -50 % et -70 % sur certains produits.

Offres limitées et avantages

Les offres sont limitées dans le temps et dans la limite des stocks disponibles. Par exemple, les produits Philips Hue afficheront des réductions jusqu’à -35 % sur une durée de 5 jours. Or, cela durera tout le long de l’évènement sur les Philips Avent (réduction jusqu’à 55 %).

Un des avantages de cet évènement concerne la possibilité de régler en 4x sans frais par carte bancaire. Cela sera uniquement valable à partir du 8 novembre au 31 décembre 2021, pour les achats entre 75 € et 1200 €. L’échéance sera étalée sur une période de 90 jours :

Le 1 er prélèvement sera effectif après la date d’expédition de la commande,

prélèvement sera effectif après la date d’expédition de la commande, Le 2 e après 32 jours,

après 32 jours, Le 3 e après 63 jours,

après 63 jours, Et le dernier à 90 jours.

La souscription à l’abonnement Prime permet de bénéficier de différents avantages. Le coût est de 49 € par an, ou 5,99 € par mois. Cela permet d’obtenir un service de livraison gratuite et plus efficace. L’accès aux autres services d’Amazon s’effectue également par cet abonnement. Cela concerne les services de streaming (Prime Vidéo pour les séries et films, Amazon Music Prime pour la musique, ou encore le Prime Gaming pour les jeux vidéo).

Conclusion

Le lancement du « Black Friday avant l’heure » est une occasion de trouver de bons plans. Il y aura les offres limitées, les nouvelles offres, etc. Il faudra être à l’affût. De notre côté, nous allons scruter les bons plans sur les smartphones pour vous les proposer.