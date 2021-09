Rate this post

Xiaomi Redmi 10 : le prochain midship killer de la marque ?

La politique de Xiaomi reste le même avec son entrée de gamme. Le Redmi 10 respectera donc cette tradition de la firme chinoise. Annoncé par erreur au mois d’août, Xiaomi a officialisé l’arrivée du Redmi 10 le 21 septembre dernier. Que nous réserve donc ce nouveau modèle ?

Des caractéristiques solides à moins de 200 €

Toujours dans l’esprit de meilleur rapport qualité/prix, le Redmi 10 suivra les traces de ses ainés. La marque Redmi concerne en effet les modèles d’entrée de gamme de Xiaomi. Le prix annoncé est inférieur à 200 €. La surprise n’est pas le prix, mais les caractéristiques de ce nouveau venu.

La première remarque concerne l’écran du Redmi 10. Il dispose d’un écran DotDisplay de 6,5 pouces, en FHD+. Le taux de rafraichissement est adaptatif jusqu’à 90 Hz. Cette fréquence reste rare pour des modèles à ce prix, ce qui en fait un atout de taille dans sa vente.

Pour les autres caractéristiques, nous aurons un appareil photo avec 4 modules. Le capteur principal sera de 50 MP (f/1,8), un ultra grand-angle de 8 MP (120°, f/2,4), un objectif macro de 2 MP (f/2,4) et un autre de profondeur également à 2 MP (f/2,4).

Le Redmi 10 disposera d’un SoC MediaTek Helio G88 de 12 nm. Pour le RAM, il est possible de choisir entre 4 Go et 6 Go. La mémoire de stockage varie également entre 64 Go et 128 Go. Un port de carte microSD permettra une extension jusqu’à 512 Go de mémoire.

Les prix et la date de sortie

Les dimensions annoncées sont de 161,95 x 75,53 x 8,92 mm, avec un poids de 181 grammes. Les coloris disponibles seront le Gris Carbone et le Blanc Galet pour les personnes aimant les finitions en mattes classiques. Le Bleu Marine sera brillant et texturé.

Le Redmi 10 aura une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, compatible avec une charge rapide de 18 W. La charge filaire inversée sera de 9 W. Le chargeur fourni à l’achat sera de 22,5 W. Un câble USB de type C complétera les accessoires.

Ce modèle possède également l’avantage d’avoir des haut-parleurs stéréo, et une prise jack classique de 3,5 mm pour les écouteurs. Ces configurations représentent déjà des atouts pour le Redmi 10. Mais le prix le sera encore plus. En effet, la version 4 +64 Go sera à partir de 179 €, et la version 4 +128 Go à partir de 199 €.

Conclusion

Xiaomi espère encore frapper fort en proposant le Redmi 10 à moins de 200 €. En effet, ces caractéristiques devraient augmenter un peu le coût du smartphone. Les Redmi 10 devront être disponibles sous peu dans les magasins et les revendeurs en France.