Singles Day 2021 11.11 : les offres du moment chez AliExpress !

Le Singles Day a commencé aujourd’hui à 9 h. Nous en avons déjà parlé récemment dans un de nos articles. Les promotions vont jusqu’à -80 % sur certains produits. Dans la catégorie des smartphones, cela va jusqu’à une réduction de 66 %.

Poco M4 Pro 5G NFC à un prix attractif

Le Poco M4 Pro 5G NFC est disponible à partir de ce jour. Nous avons déjà évoqué ses caractéristiques dans cet article. Ce smartphone d’entrée de gamme est accessible à partir de 229,90 €. Il allie le compromis du prix et des performances.

Les deux versions de l’appareil sont en promotions chez AliExpress. Le M4 Pro 5G est à 214,70 € pour la configuration 4 +64 Go (contre 229,90 €), et à 252,46 € pour la version 6 +128 Go (contre 269,90 €). Cette offre est valable pendant 48 heures uniquement.

Poco X3 GT chute son prix également

Le Poco X3 GT est un smartphone sorti au début du deuxième semestre de cette année. Il s’agit également d’un autre appareil avec une fiche technique très attractive, mais abordable. Durant le Singles Day, son prix chute à 312,46 € pour la version 8 +128 Go, et à 348,72 € pour la version 8 +256 Go.

Ce modèle embarque un écran IPS FHD de 6,6 pouces, avec un taux de rafraichissement à 120 Hz. Un processeur MediaTek Dimensity 1100 intègre le smartphone, couplé avec 8 Go de RAM. Une batterie de 5000 mAh, compatible avec une charge rapide de 67W soutiendrait cette configuration.

Il embarque trois capteurs : 64 MP pour le grand angle, 8 MP pour l’ultra grand-angle, et 2 MP pour le capteur macro. Un selfie frontal de 16 MP complète la fiche. Ce modèle est compatible avec le réseau 5G, et possède le NFC.

Realme 7 5G

Le Realme 7 5G est une version améliorée du Realme 7. Il est actuellement à partir de 215,66 € chez AliExpress pour le Singles Day.

Il s’agit d’un smartphone compatible avec le réseau 5G. Son atout principal concerne son écran LCD FHD+ de 6,5 pouces, cadencé à 120 Hz. Il embarque le SoC MediaTek Dimensity 800U qui accroit les performances de l’appareil par rapport à la version de base, surtout sur l’économie de la batterie. Un RAM de 6 Go, couplé avec un stockage de 128 Go complète la fiche performance.

La partie photo se compose de 4 capteurs : grand angle 48 MP, ultra grand angle 8 MP, capteur noir et blanc, macro 2 MP. Une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 30W alimentera le smartphone.

Conclusion

Les promotions du Singles Day ne fait que commencer. Les prix sur les smartphones peuvent continuer à chuter durant ces 48 heures. Il faudra donc être vigilant sur les offres.