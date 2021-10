Rate this post

Samsung OneUI 4.0 : la mise à jour vers Android 12

Samsung vient d’annoncer un déploiement de la deuxième version de son interface OneUI 4.0 prochainement. Le constructeur sud-coréen figurait déjà parmi les premiers à annoncer une interface compatible avec le système de Google. Nous allons donc revoir les changements observables sur cette nouvelle UI.

Les nouveautés de cette nouvelle mise à jour

La première version Beta de OneUI 4.0 excluait encore jusqu’à récemment certaines fonctionnalités d’Android 12. Avec la nouvelle version, nous retrouverons désormais une partie de ces fonctions dans les Samsung Galaxy.

« Material You » figure parmi les grandes nouveautés du système Android 12. Cette fonctionnalité permet de personnaliser l’interface de votre smartphone Samsung selon vos préférences. Elle est le mécanisme permettant du « Dynamic Theme » de fonctionner correctement. Les éléments concernés par la personnalisation des couleurs sont la barre de raccourcis rapides du système, et dans les applications adaptées.

Les applications Téléphone, Contacts, Calculatrice et d’autres logiciels natifs du smartphone prennent en charge les modifications opérées par la fonctionnalité « Dynamic Theme ».

Le « Dynamic Theme » est donc désormais disponible sur les Samsung bénéficiant de la mise à jour. Il permet d’adapter le thème du smartphone selon le fond d’écran de l’utilisateur. Cette fonctionnalité vient en effet d’arriver cette semaine avec la mise à jour vers Android 12. Nous le retrouvons sous le nom de « Colour Theme » avec le OneUI.

Après l’activation du « Colour Theme », les icônes du système et des applications vont reprendre la principale couleur de votre fond d’écran comme couleur de référence. Une meilleure intégration des teintes sera observée. Toutefois, il est possible de garder les couleurs originales de Samsung.

Encore une version Beta

Samsung continue de développer son interface OneUI avec l’Android 12. Actuellement, le constructeur se penche sur une troisième version Beta, bientôt disponible d’ici quelques jours. Pour rappel, Android 12 avait annoncé uniquement une version stable pour les constructeurs et en AOSP. Les interfaces OneUI 4.0 sorties jusqu’ici présentent donc encore des instabilités.

La date et les pays concernés par ce nouveau déploiement restent encore inconnus. Nous devrons encore attendre. D’ailleurs, le Samsung OneUI 4.0 est uniquement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Inde, en Chine, en Pologne, et évidemment en Corée du Sud. La France reste donc encore exclue de la liste.

Samsung avait annoncé vouloir équiper ses smartphones d’une version stable de son OneUI 4.0 d’ici décembre 2021. Les premiers bénéficiaires sont les Samsung Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra. D’ailleurs, seuls ces modèles ont déjà subi les tests sous Android 12 chez la marque. Les smartphones de la gamme Z Fold et Z Flip devraient également subir un test de la version Beta.

La liste des smartphones Samsung compatible avec Android 12 reste donc encore très restreinte. Mais normalement, cela devrait s’élargir au fil des tests et des mises à jour correctives de la version Beta du OneUI.

Conclusion

Le déploiement d’une version stable du Samsung OneUI 4.0 devrait s’effectuer le mois de décembre de cette année. Seuls les Samsung Galaxy S21 et ses variantes sont encore disponibles sur la liste des smartphones compatibles. Nous attendons donc les retours des tests et une mise à jour de cette liste bientôt.