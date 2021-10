Rate this post

Le ColorOS 12 d’Oppo : déjà disponible ?

Alors que les concurrents restent encore en phase d’annonce de déploiement de leurs interfaces sous Android 12, Oppo a déjà franchi le pas le 11 octobre dernier. En effet, la série Find X3 Pro 5G peut déjà effectuer la mise à jour pour basculer vers le ColorOS 12.

Vers une personnalisation plus poussée

Android 12 comporte une multitude de nouveautés. Le dernier système de Google met l’accent sur l’expérience utilisateur et la personnalisation de l’interface. D’ailleurs, la firme de Mountain view laisse aux constructeurs la liberté d’exploiter le code de l’OS. Cela permettra à chaque marque de créer une surcouche personnalisée pour leurs appareils.

Oppo compte favoriser la stimulation de la productivité et de l’expérience utilisateur avec ColorOS 12. La fonction « Infinite Design » permettra de personnaliser librement l’interface. Elle propose des icônes acryliques inédits et augmente le contraste. La tonalité des couleurs sera également bien distincte. En en cela, elle sera différente du Material You de Google.

La fonction « Omoji » offre la possibilité de créer un avatar en 3D personnalisé. Ce dernier pourra mimer les différentes émotions et expressions faciales et sera utilisé comme emoji. Cela ressemble au fonctionnement de l’AR Emoji de Samsung. Always-on Display 2.0 permettra de mettre l’Omoji comme fond d’écran de verrouillage.

Une mise à jour sur la sécurité

En laissant les constructeurs libres d’exploiter Android 12, Google ouvre de nouvelles possibilités. Oppo entend bien profiter de cela en proposant une mise à jour facile à comprendre. En effet, un tableau de bord permettra de voir un résumé de toutes les autorisations des applications.

Il devient plus facile de connaitre quelle application a pu accéder aux documents, à l’appareil photo, au microphone ou à la localisation de l’appareil. Cette historique retrace les dernières 24 heures d’activités.

Le tableau de bord servira à vérifier les accès à la confidentialité, mais également à la batterie de l’appareil Oppo. ColorOS 12 aura Google Messages et Google Téléphone comme applications préinstallés. Cependant, le reste de la confidentialité sera entièrement issu de l’interface d’Oppo. Les mises à jour sur la sécurité et la confidentialité reprendra cependant une partie des fonctionnalités d’Android 12.

Cette nouvelle interface devrait également occuper moins d’espace de stockage (30% selon la marque). Cela augmentera la fluidité de ColorOS 12 et permettra une longévité de la batterie. Oppo avait déjà décliné le calendrier du déploiement de l’interface pour ses appareils.

Conclusion

Les nouveautés concernant Android 12 sont nombreuses. Avec les constructeurs ayant accès aux codes de ce système, nous nous attendons à obtenir une variété de surcouche personnalisée. ColorOS 12 en est ici la preuve. Mais pour la prochaine version de l’OS d’Oppo, nous ne savons pas encore à quoi nous attendre une fois que la fusion d’OxygenOS et du ColorOS devienne effective.