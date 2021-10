Rate this post

Samsung Galaxy M52 5G: un milieu de gamme concurrent de Xiaomi ?

Samsung vient d’officialiser le Galaxy M52 5G en Inde. Il s’agit d’un milieu de gamme venu concurrencer le marché. Les nouveautés de ce smartphone concernent son écran à 120 Hz et une batterie de 5000 mAh.

Un milieu de gamme avec un écran 120 Hz

Venant de sortir en Inde, le Samsung Galaxy M52 5G se positionne déjà comme un sérieux concurrent sur le marché. Samsung sort un modèle plutôt imposant (164,2 x 76,4 x 7,4 mm) avec un poids de 173 g. Le Galaxy M52 5G est une version 5G du Galaxy M52.

Sur la connectique, la prise jack sera aussi absente. Il faudra donc utiliser un adaptateur ou un casque filaire de type USB-C. Le modèle a pour cet effet une entrée USB-C 2.0. Le lecteur d’empreinte se retrouve sur le côté.

Le smartphone présente une dalle AMOLED FHD+ de 6,7 pouces, avec un taux de rafraichissement de 120 HZ. Les constructeurs commencent donc à équiper tous leurs modèles (sauf les entrées de gammes) avec un écran de 120 Hz. La dalle présente une bulle pour accueillir le capteur frontal.

Le module photo se compose de trois capteurs. Un grand-angle principal de 64 MP (f/1,8), un ultra grand-angle de 12 MP (f/2,2, 123°), et une macro de 5 MP (f/2,4). Le capteur selfie est de 32 MP (f/2,2). Le Samsung Galaxy M52 version 5G permet un enregistrement vidéo de 4K à 30 i/s. Le 1080p est également à 30 i/s.

Des performances supportées avec 5000 mAh

Côté performances, le Samsung Galaxy M52 5G se défend bien. Le smartphone embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 778G de 6 nm. Les modèles peuvent avoir soit 6 Go, soit 8 Go de RAM. Un stockage de 128 Go complète cette fiche plutôt intéressante. Il est possible d’étendre cette mémoire (ajout de 1 To) grâce à l’emplacement microSD.

Une batterie Li-Po de 5000 mAh supportera cette configuration. Cela offre une belle autonomie pour l’utilisateur. Celle-ci sera compatible avec la charge rapide de 25W. Par rapport à ses concurrents, Samsung reste encore en retrait sur la charge rapide disponible sur ses smartphones. Le Galaxy M52 5G peut se vanter d’être plus performant que certains modèles de la gamme A, alors que ces derniers devraient être au-dessus des séries M.

Le Samsung Galaxy M52 5G est disponible sous Android 11, avec l’interface One UI 3.1 de la marque. Il est possible de choisir entre le Bleu (Icy Blue), le Blanc, et le Noir (Blazing Black). Le prix affiché est d’environ 369 € hors taxe en Inde. Mais cela peut tourner autour de 450 € une fois sur le marché européen.

Conclusion

Samsung propose ici un smartphone à petit prix avec des caractéristiques alléchantes. Ce modèle pourrait débarquer à nos frontières vers décembre 2021, si nous tenons compte de la durée d’attente avec le Samsung M51 entre sa sortie en Inde et son arrivée en France.