Orange Black Friday : les smartphones premiums sans engagement !

Le Black Friday a commencé chez Orange. Les smartphones profitent de l’événement pour se retrouver aux rayons promotions. L’opérateur propose une variété de choix pour tous les budgets. Aujourd’hui, nous vous proposons les offres sans engagement sur les smartphones haut de gamme.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Un design sophistiqué hérité du Galaxy S20 Ultra, le S21 est un condensé de puissance. Il s’agit du modèle le plus performant chez Samsung pour cette année. Affiché au prix de 999 € (contre 1099 €), vous ferez une économie de 100 € sur cet achat.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra dispose d’un excellent écran AMOLED d’une résolution WQHD+ (3200 x 1400), avec un taux de rafraichissement à 120 Hz adaptatif. Poussé avec le processeur Exynos 2100, il offre une très bonne qualité en photographie. Celui-ci dispose d’un zoom x10 presque parfait.

Avec 12 Go de RAM et la présence du S Pen (outil sur les Galaxy Note), ce modèle améliore aussi la productivité avec le smartphone. L’interface OneUI de Samsung offre également une expérience fluide et riche. Tout cela est accompagné d’une autonomie satisfaisante.

Oppo Find X3 Pro 5G

Le haut de gamme de la marque Oppo mérite bien sa place dans cette sélection. Affiché au prix de 899 € (contre 1149 € initialement), ce smartphone fait partie des meilleurs appareils de 2021. Le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm est ici couplé avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une bête de puissance en résumé.

Avec son design fluide, surtout au niveau des capteurs, il présente un écran incurvé en QHD+ rafraichi à 120 Hz (adaptatif). Il propose une polyvalence bien réussie en photo avec ses quatre modules (50 MP, 50 MP, 13 MP, 3 MP). Pour l’autonomie, vous avez une batterie de 4500 mAh, compatible avec la charge de 65W.

L’autre avantage d’Oppo concerne son interface. En effet, ColorOS propose une multitude de possibilités sur la personnalisation de votre appareil.

OnePlus 9 Pro 5G

OnePlus a amélioré son OnePlus 9 pour venir jouer dans la catégorie haut de gamme. Avec un tarif de 999 €, il est actuellement à 799 € dans la boutique pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cet achat vous permettra d’économiser 200 € pour un smartphone performant.

Disponible en noir, cet appareil affiche des caractéristiques dignes de sa catégorie. Il embarque un des meilleurs écrans sur le marché (type LTPO AMOLED en QHD+, rafraichi à 120 Hz [adaptatif]), et la meilleure puce du moment (Snapdragon 888).

L’appareil photo, signé Hasselblad, fait également partie des atouts de ce modèle. Avec ses quatre capteurs (48 MP, 50 MP, 8 MP et 2 MP), il offre des images de qualité.

iPhone 13

Avec son design très élégant, l’iPhone 13 est le dernier smartphone d’Apple. Disponible en quatre versions, le modèle standard peut figurer dans cette liste malgré ses caractéristiques un peu en retrait par rapport aux deux premiers appareils mentionnés (4 Go de RAM avec 128 Go de stockage).

Le prix de l’iPhone 13 (avec 128 Go de stockage) est actuellement à 859 € chez Orange. Une remise de 50 € s’applique par rapport au tarif initial de l’appareil. Tous les coloris sont encore disponibles : Red (Product), Lumière stellaire, Minuit, Rose, et Bleu.

Ses meilleurs atouts concernent la qualité de son appareil photo, malgré la présence de deux capteurs uniquement. Son processeur A15 Bionic fait actuellement partie des meilleurs processeurs sur le marché.

Conclusion

Tous ces smartphones possèdent des performances dignes de leurs catégories. Vous pouvez les acheter avec ou sans souscription à une offre auprès d’Orange. Un forfait avec engagement vous permettra de faire un combo Smartphone + Forfait à moindre prix durant le Black Friday.