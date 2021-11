Black Friday Orange 2021 : les promos en folie !

Rate this post

Aujourd’hui, Orange vient de lancer sa campagne pour le Black Friday 2021. À l’instar de certaines marques et enseignes, l’opérateur propose des offres et des promotions sur les produits dans sa boutique.

Le Forfait mobile 70 Go et le Livebox Fibre

Orange est avant tout un opérateur mobile. Durant cet événement, il propose une remise sur certains de ses produits. Cela concerne par exemple le forfait mobile 70 Go qui passe à 9,99 €/mois. En utilisant le code promo BF2021 lors de la souscription, vous obtiendrez une réduction de 20 € pour le forfait mobile 70 Go.

La Fibre permet de jouir d’une connexion stable et performante. Avec le débit, vous pourrez vous connecter, jouer ou surfer sur Internet depuis les différents équipements. Cela est possible depuis votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, votre console et vos objets connectés. Durant le Black Friday, le Livebox Fibre passe à 21,99 €/mois.

VOIR LES OFFRES BLACK FRIDAY CHEZ ORANGE

Bons plans smartphones

Mis à part le réseau et les forfaits, Orange possède également sa propre boutique. Vous y retrouverez différents produits toujours liés à la communication. Cela passe des téléphones aux objets connectés. Parmi les bons plans du moment, Orange propose des remises sur ses smartphones neufs et reconditionnés.

La promotion concerne des appareils des grandes marques comme Sony, Samsung, Oppo, Apple, et bien d’autres à découvrir. Le grand avantage du Black Friday réside dans l’achat sans engagement ni forfait. En effet, vous profitez des réductions sans avoir à vous souscrire à une offre chez Orange.

Les téléphones fixes et les objets connectés sont également en promotion. Une sélection permet de trouver le bon plan du moment chez Orange, mais également chez Sosh.

VOIR LES OFFRES BLACK FRIDAY CHEZ SOSH

Deezer et les autres services en promotions

Orange ne se cantonne pas uniquement aux forfaits et à ses appareils. Il propose également des services comme le streaming. Cela concerne Deezer, la VoD, et même un Pass Jeux Vidéo. Le bouquet TV présente aussi une réduction à partir de 1 €/mois sur une période de 2 mois.

La promotion sur Deezer Famille vous permet de profiter du service streaming pour 9,99 €/mois pendant un an. Toute la famille pourra profiter de la musique en illimité. Le Pass Jeux Vidéo propose 14,99 €/mois sans engagement, dont le premier mois gratuit. Pour les films, le prix est à 1,99 € jusqu’au 28 novembre.

Conclusion

Le Black Friday 2021 chez Orange commence avec des offres intéressantes. Toutes les catégories de personnes pourront y trouver leurs affaires. Une partie de ces remises reste cependant exclusive au service en ligne. Pensez à bien vérifier l’étiquette de la promo avant de vous lancer.