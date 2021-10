Rate this post

Oppo: un processeur de la marque en préparation ?

La conception de son propre processeur est devenue une tendance chez les grandes marques. Outre les fabricants standards comme Qualcomm et MediaTek, nous avons l’Exynos de Samsung, le Google Tensor bientôt sur les Pixel 6. Et Oppo compte également suivre cette voie désormais.

Un processeur fait maison pour se différencier

Le contexte actuel a provoqué bien des changements sur la production des composants. En effet, à cause de la pénurie, les constructeurs de smartphones rencontrent bien des problèmes. Il fallait bien devenir indépendant des fournisseurs comme Qualcomm et MediaTek pour répondre à la demande.

Cependant, la conception de son propre processeur n’est pas seulement une réponse à la demande. En effet, il s’agit également de se différencier de la concurrence. Les grandes marques comme Samsung, Apple, Huawei et Google ont déjà lancé leurs propres processeurs pour téléphone mobile.

La proposition d’un SoC propre à une marque permet d’intégrer une variété de fonctionnalités personnalisées. En effet, l’utilisation d’un processeur commun restreint les possibilités pour les constructeurs. Cette opération permettra de concevoir un modèle avec une interface et des fonctionnalités encore plus exclusives.

Oppo, OnePlus et Realme

Pour se différencier, Oppo serait en train de préparer un SoC ARM gravé en 3 nm chez TMC. Le constructeur chinois voudrait équiper sa gamme premium avec son processeur. Cependant, ce nouvel équipement ne verra pas le jour avant 2023 ou 2024.

Oppo est également en train d’améliorer les algorithmes d’intelligence artificielle. La marque prépare donc aussi le traitement d’images pour son futur processeur. Cela a, entre autres, pour objectif d’améliorer le traitement graphique comme les photos prises avec les capteurs de l’appareil.

Ce nouveau processeur pourrait évidemment venir sur les modèles OnePlus et Realme. Ces derniers faisant partie du groupe Oppo, cela ne serait pas une surprise. Il faudrait donc attendre la sortie de ce nouvel équipement pour voir la position de ces deux constructeurs.

Une bonne décision ?

La conception de son propre processeur pourrait permettre à Oppo de se démarquer encore plus sur le marché. La stratégie ayant fait ses preuves avec Samsung et Apple, la marque chinoise pourrait devenir encore plus performante.

Cependant, une telle décision peut convenir à certains, et non à d’autres. Les constructeurs de SoC standards (Qualcomm et MediaTek) sont les premiers à perdre un gros client, mais ce n’est pas le souci. Nous pouvons évoquer les essais de Xiaomi en 2017 avec la Surge S1. Après l’expérience, ce dernier est revenu vers Qualcomm et MediaTek.

Une autre solution à moindre coût est également possible. OnePlus avait proposé un SoC semi-custom pour adapter les puces à son smartphone. Cela a été le cas du MediaTek Dimensity 1200-AI (variante du Dimensity 1200) du OnePlus Nord 2. L’IA était optimisée par rapport à la puce standard.

Conclusion

Nous sommes toujours curieux de voir où ce genre d’expérience va nous mener. En proposant une puce exclusive, Oppo pourra alors proposer une expérience encore plus personnalisée sur ces smartphones. Nous attendons avec impatience la suite de cette affaire.