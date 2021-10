Rate this post

Officialisation du Redmi Note 10 Lite

Samedi dernier, Xiaomi officialise une nouvelle variante de la série Redmi Note 10. Ainsi, le 2 octobre 2021 sort et devient la neuvième version de la gamme.

Un nouveau venu dans la série des Redmi Note 10

La marque Xiaomi est bien connue pour proposer différentes versions sur ses produits de bases. Xiaomi applique la même politique avec le Redmi Note 10. La sortie du Redmi Note 10 Lite reste donc sans surprise.

Le modèle sort officiellement en Inde. Il est fortement probable de retrouver le Redmi Note 10 Lite en France. La marque chinoise ambitionne toujours de devenir le numéro 1 mondial, donc ce serait logique.

Le design de ce nouveau Redmi reprend celui du Redmi Note 9 Pro. En effet, l’emplacement des capteurs photo se retrouve au milieu du dos. Ce dernier se place normalement sur le côté gauche pour la série des Redmi Note 10.

Ce nouveau Redmi Note 10 se différencie également au niveau de la dimension. Il est légèrement plus grand et plus épais que la version de base (168,8 x 76,7 x 8,8 mm contre 160,5 x 74,5 x 8,3 mm). Le poids affiché est de 209 grammes contre 178,8 gr.

Une entrée de gamme solide

Sur le plan technique, la gamme Lite adoptera une dalle LCD FHD+ de 6,67 pouces. L’écran sera une Gorilla Glass 5. Un SoC Snapdragon 720G de 8 nm sera couplé avec un RAM de 4 Go ou de 6 Go selon la version choisie. Il sera donc possible de choisir un Redmi Note 10 Lite avec une configuration de 4 + 64 Go, 4 + 128 Go, 6 + 64 Go ou 6 + 128 Go. Un port microSD permettra d’étendre la mémoire disponible.

Le Redmi Note 10 Lite reste raisonnable pour la photographie. Il embarque quatre modules : un grand angle de 48 MP (f/1,9), un ultra grand-angle de 8 MP (f/2,2), une macro de 5 MP (f/2,4) et un capteur de profondeur à 2 MP (f/2,4). Il est compatible avec la technologie HDR. Le capteur frontal est de 16 MP.

La batterie aura une capacité de 5020 mAh, compatible avec la charge 18W. Le capteur d’empreinte se trouve sur le côté gauche. Un port jack 3,5 mm est également disponible. Le Redmi Note 10 Lite sera disponible avec les coloris suivants : Aurora Blue, Glacier White, Interstellar Black, Champagne Gold.

Conclusion

Xiaomi propose une nouvelle variante de son entrée de gamme. Il s’agit de renforcer la position de la marque. Le Redmi Note 10 Lite sort avec un prix très compétitif également. Il est proposé à partir de 170 € hors taxe à sa sortie.