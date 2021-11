La charge à 125W chez Oppo, Realme et OnePlus en 2022 ?

Rate this post

La puissance de charge est un domaine où les constructeurs chinois sont performants. Realme a répondu à la charge de 120W de Xiaomi avec la présentation de la charge à 125W. Ce dernier serait déjà prêt pour 2022, et les smartphones du groupe BBK Electronics pourraient tous en profiter.

La recharge à 125W deviendra un standard

Le groupe BBK Electronics regroupe la marque Oppo, OnePlus, Realme et Vivo. La collaboration entre OnePlus et Oppo devenant de plus en plus étroite, cela pourrait s’étendre avec Realme et sa charge à 125W. Nous avons déjà évoqué ce sujet dans cet article.

Realme avait déjà présenté la charge de 125W récemment, et nous en avons parlé dans cet article. Cela permettrait de recharger complètement le smartphone en moins de 15 minutes. Dans cette annonce de vouloir uniformiser la vitesse de recharge de ses smartphones, le groupe veut donc surpasser son concurrent direct : Xiaomi.

Pour l’heure, les rumeurs parlent de la compatibilité avec la charge ultra rapide sur le Realme GT 2 Pro, Oppo Find X4 et X4 Pro, Oppo série N, et OnePlus 10 Pro. Ces nouveaux modèles devraient tous arriver sur le marché en 2022.

La concurrence et la puissance de charge

Xiaomi était le seul constructeur à proposer la charge à 120W sur son 11T Pro. Il s’agit du concurrent direct de Realme, Oppo et OnePlus concernant la puissance de charge. La marque conforte sa position en intégrant cette technologie dans un produit d’entrée de gamme : le Redmi Note 11 Pro.

Les autres constructeurs se situent derrière concernant la charge ultra rapide. Par exemple, Samsung vient de redescendre à 25W pour la série Galaxy S (S21, S21+ et S21 Ultra). L’iPhone 13 Pro stagne également à 20W, et le smartphone de Google (Pixel 6 et 6 Pro) à 30W. Le seul constructeur à produire une puissance de charge de 66W est Honor. Huawei est à 65W.

Une telle vitesse de charge fonctionne en divisant les accumulateurs de la batterie par deux. Cela permet de recharger les deux moitiés parallèlement, plus rapidement.

Cette technologie reste encore sujette à des questionnements. En effet, une telle puissance risque de dégrader rapidement la batterie. Même si aucune remarque n’a été faite jusqu’à présent, nous avons déjà remarqué une hausse de température avec la charge à 120W du Xiaomi 11 T Pro.

Conclusion

La puissance de charge restera un argument de taille sur les smartphones. En effet, le consommateur vérifiera sur le temps nécessaire pour recharger entièrement son appareil, cela après avoir vérifié l’autonomie de la batterie. Nous attendrons donc de voir cette nouvelle puissance de charge à l’œuvre.